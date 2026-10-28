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Клоп обявява не след дълго състава на Германия за последните два мача от Лигата на нациите

  • 28 окт 2026 | 17:16
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Клоп обявява не след дълго състава на Германия за последните два мача от Лигата на нациите

Селекционерът на Германия Юрген Клоп ще обяви състава си за предстоящите мачове срещу Сърбия и Нидерландия в Лигата на нациите на УЕФА на 5 ноември,

Бившият мениджър на Ливърпул, който замени Юлиан Нагелсман след разочароващото Световно първенство през лятото, избра разширен състав от 44 футболисти за първите си двубои начело на Бундестима през септември и октомври. Очакванията обаче са той да не направи същото за последните два мача от годината.

Един от най-големите въпроси пред наставника е дали нападателят Никлас Фюлкруг ще се завърне в селекцията. Опитният офанзивен футболист за последно беше част от германския тим през юни 2025 г, а оттогава се бори с редица контузии.

След завръщането си във Вердер (Бремен) в началото на сезона, Фюлкруг има 11 гола в 9 мача и е сред най-силно представящите се футболисти в Бундеслигата. Юрген Клоп обаче загатна, че предпочита да разчита на по-млади играчи: "Никлас Фюлкруг вкарва гол след гол, но е на 33", каза треньорът наскоро.

След първите четири мача Германия заема третото място в групата си от Лигата на нациите, на 3 точки зад лидера Нидерландия.

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