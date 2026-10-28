Клоп обявява не след дълго състава на Германия за последните два мача от Лигата на нациите

Селекционерът на Германия Юрген Клоп ще обяви състава си за предстоящите мачове срещу Сърбия и Нидерландия в Лигата на нациите на УЕФА на 5 ноември,

Бившият мениджър на Ливърпул, който замени Юлиан Нагелсман след разочароващото Световно първенство през лятото, избра разширен състав от 44 футболисти за първите си двубои начело на Бундестима през септември и октомври. Очакванията обаче са той да не направи същото за последните два мача от годината.

🇩🇪 On Thursday, November 5th, Jürgen Klopp will announce his squad for the last two Nations League group stage games against Serbia in Belgrade (13 November) and the Netherlands in Berlin (16 November) https://t.co/P2DvX0kZLw — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 28, 2026

Един от най-големите въпроси пред наставника е дали нападателят Никлас Фюлкруг ще се завърне в селекцията. Опитният офанзивен футболист за последно беше част от германския тим през юни 2025 г, а оттогава се бори с редица контузии.

След завръщането си във Вердер (Бремен) в началото на сезона, Фюлкруг има 11 гола в 9 мача и е сред най-силно представящите се футболисти в Бундеслигата. Юрген Клоп обаче загатна, че предпочита да разчита на по-млади играчи: "Никлас Фюлкруг вкарва гол след гол, но е на 33", каза треньорът наскоро.

След първите четири мача Германия заема третото място в групата си от Лигата на нациите, на 3 точки зад лидера Нидерландия.

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