Селекционерът на Германия Юрген Клоп ще обяви състава си за предстоящите мачове срещу Сърбия и Нидерландия в Лигата на нациите на УЕФА на 5 ноември,
Бившият мениджър на Ливърпул, който замени Юлиан Нагелсман след разочароващото Световно първенство през лятото, избра разширен състав от 44 футболисти за първите си двубои начело на Бундестима през септември и октомври. Очакванията обаче са той да не направи същото за последните два мача от годината.
Един от най-големите въпроси пред наставника е дали нападателят Никлас Фюлкруг ще се завърне в селекцията. Опитният офанзивен футболист за последно беше част от германския тим през юни 2025 г, а оттогава се бори с редица контузии.
След завръщането си във Вердер (Бремен) в началото на сезона, Фюлкруг има 11 гола в 9 мача и е сред най-силно представящите се футболисти в Бундеслигата. Юрген Клоп обаче загатна, че предпочита да разчита на по-млади играчи: "Никлас Фюлкруг вкарва гол след гол, но е на 33", каза треньорът наскоро.
След първите четири мача Германия заема третото място в групата си от Лигата на нациите, на 3 точки зад лидера Нидерландия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google