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Санчо няма да последва примера на Карвахал и ще замине за Саудитска Арабия

  • 28 окт 2026 | 16:52
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Санчо няма да последва примера на Карвахал и ще замине за Саудитска Арабия

Бившият английски национал Джейдън Санчо, който в момента е свободен агент, е отхвърлил предложението на Хетафе и вместо това ще премине в саудитски клуб, съобщава “Марка”.

Според изданието информациите в английските медии, че предложението на мадридския клуб е било за годишна заплата от едва 400 хиляди евро, са грешни и че всъщност оттам са били подготвили много по-голямо възнаграждение. Въпреки това то е било далеч от поисканите от Санчо 3 млн. евро. Така той е отказал на Хетафе и вместо да последва примера на привлечения наскоро със свободен трансфер Даниел Карвахал, ще замине за Саудитска Арабия, откъдето ще му осигурят по-голяма заплата от тази, която е поискал от испанците. Както е известно, 26-годишното крило е без отбор, откакто договорът му с Манчестър Юнайтед изтече през лятото.

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Снимки: Gettyimages

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