Санчо няма да последва примера на Карвахал и ще замине за Саудитска Арабия

Бившият английски национал Джейдън Санчо, който в момента е свободен агент, е отхвърлил предложението на Хетафе и вместо това ще премине в саудитски клуб, съобщава “Марка”.

Според изданието информациите в английските медии, че предложението на мадридския клуб е било за годишна заплата от едва 400 хиляди евро, са грешни и че всъщност оттам са били подготвили много по-голямо възнаграждение. Въпреки това то е било далеч от поисканите от Санчо 3 млн. евро. Така той е отказал на Хетафе и вместо да последва примера на привлечения наскоро със свободен трансфер Даниел Карвахал, ще замине за Саудитска Арабия, откъдето ще му осигурят по-голяма заплата от тази, която е поискал от испанците. Както е известно, 26-годишното крило е без отбор, откакто договорът му с Манчестър Юнайтед изтече през лятото.

Jadon Sancho has turned down a move to Getafe after receiving a lucrative offer from Arab football. 🫣💰 The English winger wanted €3 million net until the end of the season. Getafe offered significantly more than the €400,000 reported by the English press, but the amount was still below the player’s demands. 🫠 Sancho could now continue his career in Saudi Arabia, where his financial demands are reportedly set to be met. 🤑 [MatteMoretto] — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) October 28, 2026

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Снимки: Gettyimages