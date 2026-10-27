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Един от големите таланти на английския футбол може да се озове в Чемпиъншип

  • 27 окт 2026 | 16:46
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Един от големите таланти на английския футбол може да се озове в Чемпиъншип

Джейдън Санчо е бил предложен на Уест Хам, докато продължава да търси нов отбор, след като договорът му с Манчестър Юнайтед изтече в края на юни. Според различни информации представители на 26-годишния футболист са се свързали с няколко английски клуба, сред които и „чуковете“, за да проучат възможността за трансфер. Засега не е ясно дали лондончани ще предприемат конкретни действия.

Санчо е получил оферта и от испанския Хетафе, но предложеното възнаграждение от под 10 000 паунда седмично го е накарало да разгледа и други варианти. Уест Хам, който е воден от Нуно Еспирито Санто и се бори за завръщане в Премиър лийг, заема третото място в Чемпиъншип. Преминаване във второто ниво на английския футбол би било изненадваща стъпка за крилото, което някога бе сред най-обещаващите млади играчи в Европа.

Манчестър Юнайтед привлече Санчо от Борусия Дортмунд през 2021 г. за 73 милиона паунда, но той не успя да оправдае очакванията на „Олд Трафорд“, където отбеляза 12 гола в 83 мача. Последваха периоди под наем в Дортмунд, Челси и Астън Вила, без да успее да възстанови най-добрата си форма. Челси се отказа от възможността да го привлече за постоянно и плати неустойка от 5 милиона паунда, а през миналия сезон Санчо записа едва един гол в 39 участия за Астън Вила.

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Снимки: Gettyimages

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