Още седем съдии са заподозрени в мащабния скандал в гръцкия баскетбол

Разследването около корупционния скандал в гръцкия баскетбол продължава да се разраства с разкриването на нови заподозрени длъжностни лица. Според информация на телевизионния канал „Стар“, предадена от „Атлетико“, компетентните органи са насочили вниманието си към нова група от седем арбитри.

Очаква се през следващите дни те да бъдат призовани за даване на обяснения относно евентуалното им участие в манипулирането на резултати от баскетболни срещи. Трима от тези седем рефери са свирили мачове в най-високото ниво на гръцкия клубен шампионат.

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Паралелно с това гръцката служба за борба с изпирането на пари провежда самостоятелно разследване, в което са включени петима души.

Замесени са и рефери от Евролигата

Скандалът в южната ни съседка започна след издаването на заповеди за задържане на шестима души, обвинени в подкупи и уреждане на срещи. Сред първоначално разследваните попаднаха трима съдии с опит в Евролигата.

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Илиас Коромилас, Петрос Папапетру и Василики Царуха са ръководили двубои от престижната надпревара в рамките на по-широкия период 2018–2026 година и срещу тях тече проверка. Друго замесено име е това на Тасос Пилоидис, който е ръководил мачове в турнира по-рано в своята съдийска кариера.

Царуха бе единственият действащ съдия в структурата на Евролигата до самото разразяване на аферата, като бе незабавно отстранена от ръководството на турнира след задържането ѝ в Гърция. Цялата ситуация предизвика сериозни сътресения в гръцкия баскетбол, водещи до оставката на президента на местната федерация и избора на нов ръководител на централата.

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