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Огромен скандал разтърси гръцкия баскетбол: Арестуваха президента на местната федерация

  • 21 окт 2026 | 16:26
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Огромен скандал разтърси гръцкия баскетбол: Арестуваха президента на местната федерация

Гръцкият баскетбол се озова в центъра на мащабен правен скандал, след като бяха издадени заповеди за арест на президента на местната федерация Вангелис Лиолиос и още петима души вследствие на разследване за тежки нарушения в спорта.

Според информация на ieidiseis.gr, случаят е свързан с подозрения за уреждане на мачове и нелегални залагания на баскетболни срещи в Гърция.

Лиолиос, който оглавява Гръцката федерация по баскетбол (ЕОК) от септември 2021 година, е сред най-влиятелните фигури в местния баскетбол. Заедно с него под прицела на правосъдието попадат още пет лица, свързани със съдийството и баскетболното управление, включително двама действащи рефери.

Разследването е продължило приблизително три месеца и е прераснало в наказателно производство след обстоен анализ на събраните доказателства и свидетелски показания. По време на проверката Лиолиос и останалите заподозрени са били призовани да дадат обяснения, но не са се явили.

Впоследствие делото е прехвърлено на следовател, който със съгласието на прокурора е разпоредил издаването на заповедите за задържане. Като основен мотив съдебните органи посочват опасността заподозрените да се укрият. В рамките на разследването полицията вече е извършила и претърсвания в домовете им.

Снимка: fimotro.gr

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