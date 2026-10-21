Евролигата отстрани съдийка заради разследване за уредени мачове в Гърция

Ръководството на Евролигата взе решение временно да отстрани баскетболния рефер Василики Царуха. Санкцията идва в резултат на ареста ѝ в Гърция, провокиран от разразилия се мащабен скандал за манипулиране на двубои и незаконни залагания.
От престижния клубен турнир разпространиха официална позиция относно наложеното наказание:
Огромен скандал разтърси гръцкия баскетбол: Арестуваха президента на местната федерация
"Реферът Василики Царуха е отстранена от наряди за всички състезания под егидата на Евролигата до финализирането на разследването на местните власти и приключването на вътрешната проверка на организацията".
Царуха бе задържана на летището в сряда при завръщането си в родината след наряд в Турция за мач от турнира ЕвроКъп.
Панатинайкос излезе с остра позиция след арестите за уредени мачове в Гърция
Арестът на съдийката е част от широкообхватна операция, при която бе задържан и президентът на Гръцката баскетболна федерация Вангелис Лиолиос. Компетентните органи разследват подозрения за участие в схеми за уреждане на срещи и нерегламентирани залози в елитния гръцки ешелон и в по-ниските дивизии на страната.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago