Евролигата отстрани съдийка заради разследване за уредени мачове в Гърция

Ръководството на Евролигата взе решение временно да отстрани баскетболния рефер Василики Царуха. Санкцията идва в резултат на ареста ѝ в Гърция, провокиран от разразилия се мащабен скандал за манипулиране на двубои и незаконни залагания.

От престижния клубен турнир разпространиха официална позиция относно наложеното наказание:

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"Реферът Василики Царуха е отстранена от наряди за всички състезания под егидата на Евролигата до финализирането на разследването на местните власти и приключването на вътрешната проверка на организацията".

Царуха бе задържана на летището в сряда при завръщането си в родината след наряд в Турция за мач от турнира ЕвроКъп.

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Арестът на съдийката е част от широкообхватна операция, при която бе задържан и президентът на Гръцката баскетболна федерация Вангелис Лиолиос. Компетентните органи разследват подозрения за участие в схеми за уреждане на срещи и нерегламентирани залози в елитния гръцки ешелон и в по-ниските дивизии на страната.

"Referee Vasiliki Tsaroucha is suspended from officiating in all Euroleague Basketball competitions until both the local authorities’ investigation and Euroleague Basketball’s internal review have concluded", per an official announcement. — Vasiliki Karamouza (@karamouza_vas) October 21, 2026

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Снимки: Imago