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Евролигата отстрани съдийка заради разследване за уредени мачове в Гърция

  • 21 окт 2026 | 23:10
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Евролигата отстрани съдийка заради разследване за уредени мачове в Гърция

Ръководството на Евролигата взе решение временно да отстрани баскетболния рефер Василики Царуха. Санкцията идва в резултат на ареста ѝ в Гърция, провокиран от разразилия се мащабен скандал за манипулиране на двубои и незаконни залагания.

От престижния клубен турнир разпространиха официална позиция относно наложеното наказание:

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"Реферът Василики Царуха е отстранена от наряди за всички състезания под егидата на Евролигата до финализирането на разследването на местните власти и приключването на вътрешната проверка на организацията".

Царуха бе задържана на летището в сряда при завръщането си в родината след наряд в Турция за мач от турнира ЕвроКъп.

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Арестът на съдийката е част от широкообхватна операция, при която бе задържан и президентът на Гръцката баскетболна федерация Вангелис Лиолиос. Компетентните органи разследват подозрения за участие в схеми за уреждане на срещи и нерегламентирани залози в елитния гръцки ешелон и в по-ниските дивизии на страната.

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Снимки: Imago

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