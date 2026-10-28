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Димитър Калчев и Димитър Механджийски в топ 100 на света за 2026 година

  • 28 окт 2026 | 16:57
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Българският тандем е №92 с 1784 точки в световната ранглиста на FIVB

Димитър Калчев и Димитър Механджийски продължават да утвърждават присъствието си сред най-добрите двойки в световния плажен волейбол. Българите заемат 92-ро място с 1784 точки в световната ранглиста на Международната федерация по волейбол (FIVB), публикувана с дата 19 октомври 2026 година.

Калчев и Механджийски са най-предно класираният български тандем и единственият представител на страната ни в първите 100 двойки.

Сред най-силните им резултати през сезона е сребърният медал на турнира Beach Pro Tour Futures в Будапеща. Двамата завършиха и на четвърто място на турнира от същата верига в Свети Влас, а през лятото спечелиха бронзови медали от Балканиадата.

След тях сред българските представители се нареждат Александър Цанев и Борис Георгиев, които са 260-и с 612 точки. Захари Згуров и Георги Антов заемат 417-а позиция с 324 точки, а Атанас Георгиев и Константин Стойков са 501-ви с 244 точки.

Лидери в световната класация са шведите Якоб Хьолтинг Нилсон и Елмер Андершон с 8020 точки. Второто място е за латвийците Мартинш Плявинш и Кристиан Фокеротс със 7300, а трети са френските представители Добас и Калвин Айе с 6920 точки.

В челната десетка има по две двойки от Швеция, Франция и Бразилия, както и по един тандем от Латвия, Австрия, Норвегия и Аржентина.

Топ 10 в световната ранглиста при мъжете

Място

Двойка

Държава

Точки

1

Хьолтинг Нилсон / Елмер Андершон

Швеция

8020

2

Мартинш Плявинш / Кристиан Фокеротс

Латвия

7300

3

Добас / Калвин Айе

Франция

6920

4

Евандро / Артур Ланси

Бразилия

6740

5

Давид Оман / Юнатан Хелвиг

Швеция

6640

6

Андре / Ренато

Бразилия

6160

7

Тео Ротар / Арно Готие-Ра

Франция

5860

8

Тим Бергер / Тимо Хамарберг

Австрия

5840

9

Андерс Мол / Кристиан Сьорум

Норвегия

5820

10

Николас Капогросо / Томас Капогросо

Аржентина

5720

Плажният волейбол отчете много силен сезон и си постави амбициозни цели
Плажният волейбол отчете много силен сезон и си постави амбициозни цели

Световната ранглиста отчита осемте най-добри резултата на всяка двойка през последните 365 дни. Тя се обновява след състезания, носещи точки за FIVB, и представлява текуща класация, а не окончателно подреждане само за календарната 2026 година.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски стигнаха до 1/4-финалите на последния Фючърс в Алания
Димитър Калчев и Димитър Механджийски стигнаха до 1/4-финалите на последния Фючърс в Алания

Всички двойки под българския код в ранглистата при мъжете

В списъка фигурират 63 двойки. Един състезател може да присъства с различни партньори, като всяка комбинация има отделно класиране.

Място

Двойка

Точки

92

Димитър Механджийски / Димитър Калчев

1784

260

Александър Цанев / Борис Георгиев

612

417

Захари Згуров / Георги Антов

324

501

Атанас Георгиев / Константин Стойков

244

563

Георги Антов / Константин Митев

216

692

Валентин Братоев / Георги Братоев

168

839

Дейвид Пенев / Марио Дамянов

142

909

Мартин Йочев / Денислав Димитров

120

936

Марио Илиев / Александър Кордев

116

1018

Константин Митев / Валентин Братоев

104

1084

Даниел Вълев / Симеон Терзийски

92

1126

Атанас Георгиев / Денислав Димитров

80

1126

Калоян Вълчинов / Калоян Ботев

80

1144

Александър Добрев / Георги Салпаров

76

1144

Марио Илиев / Николай Костов

76

1144

Константин Стойков / Даниел Вълев

76

1153

Веселин Стоилов / Денис Карягин

72

1224

Филип Денчев / Михаил Стоев

60

1224

Пресиян Георгиев / Радостин Гюров

60

1224

Борис Георгиев / Константин Митев

60

1224

Ангел Павлов / Румен Илиев

60

1322

Денис Карягин / Калоян Вълчинов

56

1381

Виктор Бодуров / Христо Колев

44

1381

Христо Колев / Владимир Станков

44

1381

Даниел Тихолов / Александър Ангелов

44

1421

Александър Ангелов / Кристиян Иванов

40

1421

Александър Добрев / Пресиян Кръстанов

40

1421

Атила Каракашев / Халим Сатаджа

40

1421

Александър Кехайов / Красимир Ангелов

40

1421

Даниел Тихолов / Теди Тодоров

40

1421

Християн Великов / Виктор Бодуров

40

1567

Стоян Станоев / Кънчо Апостолов

32

1632

Атанас Георгиев / Давиде Бонкомпани*

28

1632

Борис Георгиев / Денислав Димитров

28

1686

Александър Добрев / Радостин Гюров

24

1686

Константин Дойнов / Георги Попов

24

1686

Румен Илиев / Денислав Димитров

24

1686

Антон Станчев / Стефан Вартигов

24

1686

Самуил Вълчинов / Калоян Ботев

24

1890

Алекс Анастасов / Кристиан Христов

20

1890

Алекс Анастасов / Веселин Стоилов

20

1890

Ивайло Андонов / Пеньо Ненов

20

1890

Александър Ангелов / Радостин Гюров

20

1890

Красимир Ангелов / Павел Христов

20

1890

Анастас Бадев / Александър Абаджиев

20

1890

Виктор Бодуров / Атанас Георгиев

20

1890

Димитър Бяндов / Светослав Недев

20

1890

Димитър Бяндов / Пламен Тронков

20

1890

Антон Фисински / Кирил Беширов

20

1890

Георги Братоев / Веселин Стоилов

20

1890

Калоян Калинков / Красимир Ангелов

20

1890

Мирослав Касабов / Стефан Маринов

20

1890

Михаил Михов / Християн Бакърджиев

20

1890

Никола Николов / Никола Лазаров

20

1890

Ясен Станев / Радостин Гюров

20

1890

Стоян Станоев / Константин Костадинов

20

1890

Кирил Вучев / Николай Тренчев

20

2325

Пресиян Георгиев / Самуил Вълчинов

16

2325

Йоан Петров / Християн Бакърджиев

16

2325

Йоан Петров / Кристиан Христов

16

2325

Калоян Ставрев / Михаил Михов

16

2325

Михаил Ступко / Владимир Ненов

16

2704

Хюсеин Хюсеинов / Илкай Шабан

0

Давиде Бонкомпани е с италиански федерационен код, но двойката с Атанас Георгиев е включена под BUL в официалните данни.

Класиране и точки: FIVB, 19 октомври 2026 г. Еднаквите позиции обозначават споделено място.

Източник: официалната световна ранглиста на FIVB

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