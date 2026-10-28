Димитър Калчев и Димитър Механджийски в топ 100 на света за 2026 година

Българският тандем е №92 с 1784 точки в световната ранглиста на FIVB
Димитър Калчев и Димитър Механджийски продължават да утвърждават присъствието си сред най-добрите двойки в световния плажен волейбол. Българите заемат 92-ро място с 1784 точки в световната ранглиста на Международната федерация по волейбол (FIVB), публикувана с дата 19 октомври 2026 година.
Калчев и Механджийски са най-предно класираният български тандем и единственият представител на страната ни в първите 100 двойки.
Сред най-силните им резултати през сезона е сребърният медал на турнира Beach Pro Tour Futures в Будапеща. Двамата завършиха и на четвърто място на турнира от същата верига в Свети Влас, а през лятото спечелиха бронзови медали от Балканиадата.
След тях сред българските представители се нареждат Александър Цанев и Борис Георгиев, които са 260-и с 612 точки. Захари Згуров и Георги Антов заемат 417-а позиция с 324 точки, а Атанас Георгиев и Константин Стойков са 501-ви с 244 точки.
Лидери в световната класация са шведите Якоб Хьолтинг Нилсон и Елмер Андершон с 8020 точки. Второто място е за латвийците Мартинш Плявинш и Кристиан Фокеротс със 7300, а трети са френските представители Добас и Калвин Айе с 6920 точки.
В челната десетка има по две двойки от Швеция, Франция и Бразилия, както и по един тандем от Латвия, Австрия, Норвегия и Аржентина.
Топ 10 в световната ранглиста при мъжете
Място
Двойка
Държава
Точки
1
Хьолтинг Нилсон / Елмер Андершон
Швеция
8020
2
Мартинш Плявинш / Кристиан Фокеротс
Латвия
7300
3
Добас / Калвин Айе
Франция
6920
4
Евандро / Артур Ланси
Бразилия
6740
5
Давид Оман / Юнатан Хелвиг
Швеция
6640
6
Андре / Ренато
Бразилия
6160
7
Тео Ротар / Арно Готие-Ра
Франция
5860
8
Тим Бергер / Тимо Хамарберг
Австрия
5840
9
Андерс Мол / Кристиан Сьорум
Норвегия
5820
10
Николас Капогросо / Томас Капогросо
Аржентина
5720
Плажният волейбол отчете много силен сезон и си постави амбициозни цели
Световната ранглиста отчита осемте най-добри резултата на всяка двойка през последните 365 дни. Тя се обновява след състезания, носещи точки за FIVB, и представлява текуща класация, а не окончателно подреждане само за календарната 2026 година.
Димитър Калчев и Димитър Механджийски стигнаха до 1/4-финалите на последния Фючърс в Алания
Всички двойки под българския код в ранглистата при мъжете
В списъка фигурират 63 двойки. Един състезател може да присъства с различни партньори, като всяка комбинация има отделно класиране.
Място
Двойка
Точки
92
Димитър Механджийски / Димитър Калчев
1784
260
Александър Цанев / Борис Георгиев
612
417
Захари Згуров / Георги Антов
324
501
Атанас Георгиев / Константин Стойков
244
563
Георги Антов / Константин Митев
216
692
Валентин Братоев / Георги Братоев
168
839
Дейвид Пенев / Марио Дамянов
142
909
Мартин Йочев / Денислав Димитров
120
936
Марио Илиев / Александър Кордев
116
1018
Константин Митев / Валентин Братоев
104
1084
Даниел Вълев / Симеон Терзийски
92
1126
Атанас Георгиев / Денислав Димитров
80
1126
Калоян Вълчинов / Калоян Ботев
80
1144
Александър Добрев / Георги Салпаров
76
1144
Марио Илиев / Николай Костов
76
1144
Константин Стойков / Даниел Вълев
76
1153
Веселин Стоилов / Денис Карягин
72
1224
Филип Денчев / Михаил Стоев
60
1224
Пресиян Георгиев / Радостин Гюров
60
1224
Борис Георгиев / Константин Митев
60
1224
Ангел Павлов / Румен Илиев
60
1322
Денис Карягин / Калоян Вълчинов
56
1381
Виктор Бодуров / Христо Колев
44
1381
Христо Колев / Владимир Станков
44
1381
Даниел Тихолов / Александър Ангелов
44
1421
Александър Ангелов / Кристиян Иванов
40
1421
Александър Добрев / Пресиян Кръстанов
40
1421
Атила Каракашев / Халим Сатаджа
40
1421
Александър Кехайов / Красимир Ангелов
40
1421
Даниел Тихолов / Теди Тодоров
40
1421
Християн Великов / Виктор Бодуров
40
1567
Стоян Станоев / Кънчо Апостолов
32
1632
Атанас Георгиев / Давиде Бонкомпани*
28
1632
Борис Георгиев / Денислав Димитров
28
1686
Александър Добрев / Радостин Гюров
24
1686
Константин Дойнов / Георги Попов
24
1686
Румен Илиев / Денислав Димитров
24
1686
Антон Станчев / Стефан Вартигов
24
1686
Самуил Вълчинов / Калоян Ботев
24
1890
Алекс Анастасов / Кристиан Христов
20
1890
Алекс Анастасов / Веселин Стоилов
20
1890
Ивайло Андонов / Пеньо Ненов
20
1890
Александър Ангелов / Радостин Гюров
20
1890
Красимир Ангелов / Павел Христов
20
1890
Анастас Бадев / Александър Абаджиев
20
1890
Виктор Бодуров / Атанас Георгиев
20
1890
Димитър Бяндов / Светослав Недев
20
1890
Димитър Бяндов / Пламен Тронков
20
1890
Антон Фисински / Кирил Беширов
20
1890
Георги Братоев / Веселин Стоилов
20
1890
Калоян Калинков / Красимир Ангелов
20
1890
Мирослав Касабов / Стефан Маринов
20
1890
Михаил Михов / Християн Бакърджиев
20
1890
Никола Николов / Никола Лазаров
20
1890
Ясен Станев / Радостин Гюров
20
1890
Стоян Станоев / Константин Костадинов
20
1890
Кирил Вучев / Николай Тренчев
20
2325
Пресиян Георгиев / Самуил Вълчинов
16
2325
Йоан Петров / Християн Бакърджиев
16
2325
Йоан Петров / Кристиан Христов
16
2325
Калоян Ставрев / Михаил Михов
16
2325
Михаил Ступко / Владимир Ненов
16
2704
Хюсеин Хюсеинов / Илкай Шабан
0
Давиде Бонкомпани е с италиански федерационен код, но двойката с Атанас Георгиев е включена под BUL в официалните данни.
Класиране и точки: FIVB, 19 октомври 2026 г. Еднаквите позиции обозначават споделено място.
Източник: официалната световна ранглиста на FIVBДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google