Димитър Калчев и Димитър Механджийски в топ 100 на света за 2026 година

Българският тандем е №92 с 1784 точки в световната ранглиста на FIVB

Димитър Калчев и Димитър Механджийски продължават да утвърждават присъствието си сред най-добрите двойки в световния плажен волейбол. Българите заемат 92-ро място с 1784 точки в световната ранглиста на Международната федерация по волейбол (FIVB), публикувана с дата 19 октомври 2026 година.

Калчев и Механджийски са най-предно класираният български тандем и единственият представител на страната ни в първите 100 двойки.

Сред най-силните им резултати през сезона е сребърният медал на турнира Beach Pro Tour Futures в Будапеща. Двамата завършиха и на четвърто място на турнира от същата верига в Свети Влас, а през лятото спечелиха бронзови медали от Балканиадата.

След тях сред българските представители се нареждат Александър Цанев и Борис Георгиев, които са 260-и с 612 точки. Захари Згуров и Георги Антов заемат 417-а позиция с 324 точки, а Атанас Георгиев и Константин Стойков са 501-ви с 244 точки.

Лидери в световната класация са шведите Якоб Хьолтинг Нилсон и Елмер Андершон с 8020 точки. Второто място е за латвийците Мартинш Плявинш и Кристиан Фокеротс със 7300, а трети са френските представители Добас и Калвин Айе с 6920 точки.

В челната десетка има по две двойки от Швеция, Франция и Бразилия, както и по един тандем от Латвия, Австрия, Норвегия и Аржентина.

Топ 10 в световната ранглиста при мъжете

Място Двойка Държава Точки 1 Хьолтинг Нилсон / Елмер Андершон Швеция 8020 2 Мартинш Плявинш / Кристиан Фокеротс Латвия 7300 3 Добас / Калвин Айе Франция 6920 4 Евандро / Артур Ланси Бразилия 6740 5 Давид Оман / Юнатан Хелвиг Швеция 6640 6 Андре / Ренато Бразилия 6160 7 Тео Ротар / Арно Готие-Ра Франция 5860 8 Тим Бергер / Тимо Хамарберг Австрия 5840 9 Андерс Мол / Кристиан Сьорум Норвегия 5820 10 Николас Капогросо / Томас Капогросо Аржентина 5720

Плажният волейбол отчете много силен сезон и си постави амбициозни цели

Световната ранглиста отчита осемте най-добри резултата на всяка двойка през последните 365 дни. Тя се обновява след състезания, носещи точки за FIVB, и представлява текуща класация, а не окончателно подреждане само за календарната 2026 година.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски стигнаха до 1/4-финалите на последния Фючърс в Алания

Всички двойки под българския код в ранглистата при мъжете



В списъка фигурират 63 двойки. Един състезател може да присъства с различни партньори, като всяка комбинация има отделно класиране.

Място Двойка Точки 92 Димитър Механджийски / Димитър Калчев 1784 260 Александър Цанев / Борис Георгиев 612 417 Захари Згуров / Георги Антов 324 501 Атанас Георгиев / Константин Стойков 244 563 Георги Антов / Константин Митев 216 692 Валентин Братоев / Георги Братоев 168 839 Дейвид Пенев / Марио Дамянов 142 909 Мартин Йочев / Денислав Димитров 120 936 Марио Илиев / Александър Кордев 116 1018 Константин Митев / Валентин Братоев 104 1084 Даниел Вълев / Симеон Терзийски 92 1126 Атанас Георгиев / Денислав Димитров 80 1126 Калоян Вълчинов / Калоян Ботев 80 1144 Александър Добрев / Георги Салпаров 76 1144 Марио Илиев / Николай Костов 76 1144 Константин Стойков / Даниел Вълев 76 1153 Веселин Стоилов / Денис Карягин 72 1224 Филип Денчев / Михаил Стоев 60 1224 Пресиян Георгиев / Радостин Гюров 60 1224 Борис Георгиев / Константин Митев 60 1224 Ангел Павлов / Румен Илиев 60 1322 Денис Карягин / Калоян Вълчинов 56 1381 Виктор Бодуров / Христо Колев 44 1381 Христо Колев / Владимир Станков 44 1381 Даниел Тихолов / Александър Ангелов 44 1421 Александър Ангелов / Кристиян Иванов 40 1421 Александър Добрев / Пресиян Кръстанов 40 1421 Атила Каракашев / Халим Сатаджа 40 1421 Александър Кехайов / Красимир Ангелов 40 1421 Даниел Тихолов / Теди Тодоров 40 1421 Християн Великов / Виктор Бодуров 40 1567 Стоян Станоев / Кънчо Апостолов 32 1632 Атанас Георгиев / Давиде Бонкомпани* 28 1632 Борис Георгиев / Денислав Димитров 28 1686 Александър Добрев / Радостин Гюров 24 1686 Константин Дойнов / Георги Попов 24 1686 Румен Илиев / Денислав Димитров 24 1686 Антон Станчев / Стефан Вартигов 24 1686 Самуил Вълчинов / Калоян Ботев 24 1890 Алекс Анастасов / Кристиан Христов 20 1890 Алекс Анастасов / Веселин Стоилов 20 1890 Ивайло Андонов / Пеньо Ненов 20 1890 Александър Ангелов / Радостин Гюров 20 1890 Красимир Ангелов / Павел Христов 20 1890 Анастас Бадев / Александър Абаджиев 20 1890 Виктор Бодуров / Атанас Георгиев 20 1890 Димитър Бяндов / Светослав Недев 20 1890 Димитър Бяндов / Пламен Тронков 20 1890 Антон Фисински / Кирил Беширов 20 1890 Георги Братоев / Веселин Стоилов 20 1890 Калоян Калинков / Красимир Ангелов 20 1890 Мирослав Касабов / Стефан Маринов 20 1890 Михаил Михов / Християн Бакърджиев 20 1890 Никола Николов / Никола Лазаров 20 1890 Ясен Станев / Радостин Гюров 20 1890 Стоян Станоев / Константин Костадинов 20 1890 Кирил Вучев / Николай Тренчев 20 2325 Пресиян Георгиев / Самуил Вълчинов 16 2325 Йоан Петров / Християн Бакърджиев 16 2325 Йоан Петров / Кристиан Христов 16 2325 Калоян Ставрев / Михаил Михов 16 2325 Михаил Ступко / Владимир Ненов 16 2704 Хюсеин Хюсеинов / Илкай Шабан 0

Давиде Бонкомпани е с италиански федерационен код, но двойката с Атанас Георгиев е включена под BUL в официалните данни.

Класиране и точки: FIVB, 19 октомври 2026 г. Еднаквите позиции обозначават споделено място.

Източник: официалната световна ранглиста на FIVB

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