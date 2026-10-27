Плажният волейбол отчете много силен сезон и си постави амбициозни цели

Плажният волейбол в България е направил голям скок през настоящия сезон. Това отчетоха при равносметката в края на сезона президентът на волейболната федерация Любомир Ганев и председателят на комисията по плажен волейбол към федерацията Пеньо Ненов.

"Искам да поздравя специално Пеньо Ненов, тъй като това е най-добре работещата комисия. Направихме страхотни неща в плажния волейбол, защото не е тайна, че преди това нямаше нормални условия. С постоянството на Пеньо Ненов нещата се раздвижиха. За първи път имаме партньор на държавното първенство. Ние като федерация заставаме зад всяко добро решение и предложение. Плажният волейбол има пълната ни подкрепа", бяха встъпителните думи на Любомир Ганев на пресконференция в столицата.

"Изключително благодарен съм на господин Ганев и федерацията за подкрепата. успяхме да надградим в сравнение с 2025 година. Запазихме добра колаборация с всички градове домакините на турнирите - София, Смолян и по Черноморието - Приморско, Шабла, Баня, Слънчев бряг, Варна. Сключихме спонсорски тригодишни договори с хотелска верига, вафли, минерално вода, компания за спортна екипировка. Вдигнахме нивото", каза и Пеньо Ненов.

Огнян Андонов направи обобщение на сезона, като изнесе някои интересни цифри и статистики от тази година. Той подчерта, че турът е бил много по-добър от 2025 година и отчете като успех завръщането на плажния волейбол в Смолян след дълги години отсъствие. В турнирите са участвали 135 състезатели, като вече навличат и чужденци, тъй като турнирите носят точки за световния ранкинг. При подрастващите е имало 8 турнира, което е два пъти повече в сравнение с миналата година, като на финалния турнир са се явили 35 двойки, което е нещо невиждано за спорта до момента.

През настоящата година за първи път клубове са кандидатствали и са успели да се преборят за допълнително целево финансиране от Министерството на младежта и спорта на стойност 150 хиляди евро. Нараснал е интересът на клубовете, като има 27 клуба с картотеки, а два от тях - във Варна и Бургас, са специализирани изцяло в плажния волейбол. Картотекирани са 245 състезатели, а са регистрирани 280 в клубовете, което също е успех.

Федерацията е осигурила участие във всички достъпни формати на международните, като българското участие е започнало с Купата на нациите, както и в редица Балкански първенства при мъже, жени и подрастващи. Има и шампиони до 20 и до 22 години, като това са двойката Захари Згуров и Георги Антов. Има надежди, че те могат да станат втората двойка, която се занимава изцяло с плажен волейбол след Димитър Калчев и Димитър Механджийски. По този път са тръгнали и младите Александър Цанев и Борис Георгиев.

"Благодаря на екип, имаше страхотна организация на турнирите, лесно се работеше. Излъчихме на живо финалните мачове на всичките седем турнира Около три хиляди души са ги гледали по RING, като осигурихме 35 часа на живо ефир за плажния волейбол и общо над 100 часа с повторенията. Нашата цел е да излъчваме не само в телевизионните канали. Имаме над 100 хиляди униресални потребители в социалните мрежи, над 500 хиляди гледания. Това е добра основа да нещо анонимно или слабо познати до този момент", каза собственикът на Circle Media Иван Петров, като медията планира през следващия сезон да излъчва всички срещи и чрез платформи.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски стигнаха до 1/4-финалите на последния Фючърс в Алания

Амбициите в плажния волейбол са сериозни, като на първо време те преминават през постигането на още по-голяма масовост сред подрастващите, от които да дойдат и следващите звезди. Планират се подобрения в инфраструктурата, за да може да се практикува спортът целогодишно. В момента има само една такава функционираща зала във Варна. Амбициите са български състезатели да направят пробив в световния плажен волейбол, което преминава и през участия в комерсионални турнири. Калчев и Межанджийски вече са в Топ 100 на световния плажен волейбол от хиляди състезатели, но пътят още е дълъг към евентуална квота за Олимпийски игри, като те или друга родна двойка трябва да пробие в Топ 25. Мисията е трудна, но не е невъзможна, като Игрите в Лос Анджелис са твърде скоро, но за следващите Олимпийски игри през 2032 година и това ще бъде цел.

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Снимки: Startphoto