Димитър Калчев и Димитър Механджийски стигнаха до 1/4-финалите на последния Фючърс в Алания

Най-изявената българска двойка в плажния волейбол в момента Димитър Калчев и Димитър Механджийски достигна до 1/4-финалите на последния турнир за годината от веригата Beach Pro Tour Futures в Алания (Турция).

Димитър Калчев и Димитър Механджийски отпаднаха на 1/4-финалите на Фючърс-а в Кориляно Росано

Първо в Група С на основната фаза на турнира Калчев & Механджийски записаха две победи - срещу французите Адриен Безу и Кентен Иполите с 2:1 (21:15, 20:22, 15:13) в петък и срещу словаците Лубош Немец и Доминик Янчок с 2:0 (23:21, 21:15) в събота сутрин.

Така българите се класираха за 1/4-финалите, където срещнаха германската двойка Юлиан Хикел и Кале Пипер, която мина през плейофите. Калчев & Механджийски, обаче, отстъпиха с 0:2 (10:21, 16:21) и завършиха на 5-о място в крайното класиране.

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