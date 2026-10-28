Левски елиминира Ботев (Пд), Черноморец отстрани Лудогорец след дузпи за Купата на БФС U14

Левски победи Ботев (Пловдив) с 4:2 в реванша и продължи напред в турнира за Купата на БФС при юношите до 14 години през сезон 2026/2027. Сред най-оспорваните сблъсъци бе и този между Черноморец и Лудогорец, в който бургазлии заличиха изоставането си от първата среща и спечелиха след изпълнение на дузпи.

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„Сините“ се наложиха над Ботев на изкуствения терен на стадион „Георги Аспарухов“ и отстраниха пловдивчани с общ резултат 5:3. Така столичани обърнаха развоя на сблъсъка след равенство 1:1 в първия двубой.

Черноморец пък победи Лудогорец с 2:0 на стадион „Иван Притъргов“ в Долно Езерово и изравни общия резултат на 2:2. При последвалите дузпи бургазлии спечелиха със 7:3 и си осигуриха място в следващия етап.

Черно море загуби домакинството си на ДИТ (София) с 1:2, но успехът от първата среща се оказа достатъчен за класиране напред. „Моряците“ приключиха сблъсъка с общ резултат 4:2.

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Убедителни победи в реваншите записаха Спартак (Варна) и Славия. Варненци разгромиха Сливен с 8:0 и продължиха с общ резултат 9:1, а „белите“ победиха Спартак (Плевен) с 5:0 и завършиха двата мача с впечатляващото 11:0.

Септември (София) също постигна втори успех, след като се наложи с 3:0 над Берое. Столичани елиминираха старозагорци с общ резултат 6:1.

Национал и Марица си осигуриха класиране след равенства като гости. Софиянци завършиха 1:1 с Етър във Велико Търново и продължиха с общ резултат 8:1. Марица направи 1:1 срещу Ботев (Враца), като приключи сблъсъка с общ резултат 8:3 в своя полза.

Всички резултати от реваншите:

Етър – Национал 1:1 (1:8)

Спартак (Варна) – Сливен 8:0 (9:1)

Черно море – ДИТ (София) 1:2 (4:2)

Ботев (Враца) – Марица 1:1 (3:8)

Славия – Спартак (Плевен) 5:0 (11:0)

Левски – Ботев (Пловдив) 4:2 (5:3)

Септември (София) – Берое 3:0 (6:1)

Черноморец (Бургас) – Лудогорец 2:0 (2:2), 7:3 при дузпите

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