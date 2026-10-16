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Станаха ясни стадионите и началните часове на осминафиналите за Купа БФС U14

  • 16 окт 2026 | 15:27
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Станаха ясни стадионите и началните часове на всички осминафинални двубои от турнира за Купа БФС U14 през сезон 2026/2027. Шестнадесетте отбора, достигнали до тази фаза на надпреварата, ще се изправят един срещу друг в осем сблъсъка, които ще определят четвъртфиналистите.

Първите срещи ще се изиграят на 21 октомври (сряда), а реваншите са насрочени за 28 октомври (сряда).

Жребият за осминафиналите бе изтеглен на живо в студиото на предаването „Лигата на талантите“, като отреди няколко изключително любопитни сблъсъка още в тази фаза на турнира.

Сред най-интригуващите двойки са Ботев (Пловдив) – Левски, ДИТ (София) – Черно море, както и Лудогорец (Разград) – Черноморец (Бургас).

Победителите от осемте двойки след изиграването на двата мача ще продължат към четвъртфиналите на турнира.

„Лигата на талантите“ ще продължи да следи развитието на надпреварата и представянето на младите футболни таланти в битката за Купа БФС U14.

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