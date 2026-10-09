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Жребият за Купа БФС U14 ще бъде изтеглен на живо в студиото на Sportal.bg

  • 9 окт 2026 | 09:44
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Жребият за Купа БФС U14 ще бъде изтеглен на живо в студиото на Sportal.bg

Шестнадесет отбора от четирите зони се класираха за финалната фаза на турнира за Купа БФС U14 през сезон 2026/2027. Жребият за осминафиналите ще бъде изтеглен на 14 октомври от 16:00 часа на живо в предаването "Лигата на талантите".

Събитието ще може да бъде проследено онлайн в каналите на Sportal.bg, както и в YouTube и Facebook. В студиото ще бъде представена и новата визия на трофея за този сезон.

До финалната фаза достигнаха следните отбори:

Зона София: Левски (София), Славия (София), Национал (София), ДИТ (София) и Септември (София).

Зона Пловдив: Ботев (Пловдив), Марица 1921 – Пловдив, Сливен, Черноморец 1919 (Бургас) и Берое (Стара Загора).

Зона Варна: Лудогорец 1945 (Разград), Черно море (Варна) и Спартак 1918 (Варна).

Зона Велико Търново: Етър (Велико Търново), Спартак (Плевен) и Ботев (Враца).

Осминафиналните срещи са насрочени за 21 и 28 октомври 2026 г.

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