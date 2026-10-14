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16 отбора, една купа! Гледайте на живо жребия за Купа БФС U14

  • 14 окт 2026 | 07:20
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16 отбора, една купа! Гледайте на живо жребия за Купа БФС U14

Жребият за осминафиналите на турнира за Купа БФС при 14-годишните през сезон 2026/2027 ще бъде изтеглен днес от 16:00 часа на живо в предаването „Лигата на талантите“.

Общо 16 отбора от четирите зони на страната си осигуриха участие във финалната фаза на надпреварата и ще научат своите съперници в битката за трофея.

Футболните фенове ще могат да проследят жребия на живо в каналите на Sportal.bg, както и в YouTube и Facebook.

Освен определянето на осминафиналните двойки, зрителите ще имат възможност да видят и новата визия на трофея, който ще бъде представен официално в студиото на „Лигата на талантите“.

Ето и 16-те отбора, които ще участват в жребия:

Зона София (5 отбора): Левски (София), Славия (София), Национал (София), ДИТ (София), Септември (София)

Зона Пловдив (5 отбора): Ботев (Пловдив), Марица 1921 (Пловдив), Сливен, Черноморец 1919 (Бургас), Берое (Стара Загора)

Зона Варна (3 отбора): Лудогорец 1945 (Разград), Черно море (Варна), Спартак 1918 (Варна)

Зона Велико Търново (3 отбора): Етър (Велико Търново), Спартак (Плевен), Ботев (Враца)

Осминафиналните срещи от турнира са насрочени за 21 и 28 октомври 2026 година, когато 16-те участника ще започнат битката за място сред най-добрите осем отбора.
Кои ще бъдат съперниците в първия етап от финалната фаза и как изглежда новият трофей? Не пропускайте жребия на живо от 16:00 часа в „Лигата на талантите“!

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