Национал и Славия с разгромни победи за Купата на БФС U14, Ботев и Левски не се победиха

Убедителни победи и две равенства белязаха първите срещи за Купата на БФС при юношите до 14 години. Национал и Славия взеха сериозен аванс преди реваншите, а Ботев (Пловдив) и Левски оставиха развръзката за втория двубой след 1:1.
Национал записа най-изразителния успех, след като разгроми Етър със 7:0 в София. Славия също направи решителна крачка към продължаването напред с победа с 6:0 при гостуването си на Спартак (Плевен).
Марица се наложи със 7:2 над Ботев (Враца) в Пловдив, а Черно море спечели с класическото 3:0 визитата си на ДИТ в София.
Септември (София) взе преднина след успех с 3:1 като гост на Берое. Лудогорец пък победи Черноморец (Бургас) с 2:0 на „Гнездо на орли“.
Освен срещата между Ботев (Пловдив) и Левски, без победител завърши и двубоят на Сливен със Спартак (Варна) – 1:1.
Жребият за Купата на БФС при U14 е хвърлен! Дербито е Ботев (Пд) - Левски
Реваншите са седмица по-късно, на 28 октомври, при разменено гостуване.
Всички резултати от първите срещи:
Национал – Етър 7:0
Сливен – Спартак (Варна) 1:1
ДИТ – Черно море 0:3
Марица – Ботев (Враца) 7:2
Спартак (Плевен) – Славия 0:6
Ботев (Пловдив) – Левски 1:1
Берое – Септември (София) 1:3
Лудогорец – Черноморец (Бургас) 2:0