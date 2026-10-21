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Национал и Славия с разгромни победи за Купата на БФС U14, Ботев и Левски не се победиха

  • 21 окт 2026 | 17:08
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Убедителни победи и две равенства белязаха първите срещи за Купата на БФС при юношите до 14 години. Национал и Славия взеха сериозен аванс преди реваншите, а Ботев (Пловдив) и Левски оставиха развръзката за втория двубой след 1:1.

Национал записа най-изразителния успех, след като разгроми Етър със 7:0 в София. Славия също направи решителна крачка към продължаването напред с победа с 6:0 при гостуването си на Спартак (Плевен).

Марица се наложи със 7:2 над Ботев (Враца) в Пловдив, а Черно море спечели с класическото 3:0 визитата си на ДИТ в София.

Септември (София) взе преднина след успех с 3:1 като гост на Берое. Лудогорец пък победи Черноморец (Бургас) с 2:0 на „Гнездо на орли“.

Освен срещата между Ботев (Пловдив) и Левски, без победител завърши и двубоят на Сливен със Спартак (Варна) – 1:1.

Жребият за Купата на БФС при U14 е хвърлен! Дербито е Ботев (Пд) - Левски
Жребият за Купата на БФС при U14 е хвърлен! Дербито е Ботев (Пд) - Левски

Реваншите са седмица по-късно, на 28 октомври, при разменено гостуване.

Всички резултати от първите срещи:

Национал – Етър 7:0
Сливен – Спартак (Варна) 1:1
ДИТ – Черно море 0:3
Марица – Ботев (Враца) 7:2
Спартак (Плевен) – Славия 0:6
Ботев (Пловдив) – Левски 1:1
Берое – Септември (София) 1:3
Лудогорец – Черноморец (Бургас) 2:0

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