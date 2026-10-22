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Скалони ще води Аржентина до 2030 година

  • 22 окт 2026 | 02:11
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Скалони ще води Аржентина до 2030 година

Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони ще продължи да води тима до 2030 година. Според информация на журналиста Сесар Луис Мерло, Футболната асоциация на Аржентина вече е постигнала устна договорка със специалиста за подновяването на контракта му.

Настоящото споразумение на 48-годишния наставник изтича през декември тази година.

Скалони застана начело на представителния тим през 2018 година. Под негово ръководство „албиселесте“ завоюва световната титла през 2022 година и спечели две издания на Копа Америка – през 2021 и 2024 година.

На Мондиал 2026 година аржентинският състав стигна до финала, където отстъпи на Испания с 0:1.

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Снимки: Gettyimages

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