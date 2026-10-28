Провалът на Арсенал е исторически

Арсенал претърпя сензационно отпадане на осминафиналите в “Карабао Къп”, след като отстъпи след изпълнение на дузпи срещу четвъртодивизионния Флийтууд Таун. Поражението на”топчиите” е историческо. Те се превърнаха в първия действащ шампион в ерата на Премиър лийг, който отпада от Купата на лигата след поражение от представител на четвъртото ниво на английския футбол.
Любопитното е, че това не е първият случай, в който Арсенал е елиминиран от толкова нискоразреден съперник. През сезон 2012/13 лондончани отстъпиха на Брадфорд, отново след изпълнение на дузпи.
Поредният провал означава, че Арсенал ще трябва да изчака поне още година, за да сложи край на продължителната си суша в турнира. За последно клубът спечели Купата на лигата през 1993 година.
Оттогава „топчиите“ достигнаха още четири финала, но неизменно оставаха със сребърните медали. Те загубиха решителните сблъсъци срещу Челси, Бирмингам Сити и на два пъти срещу Манчестър Сити, включително през миналия сезон.
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