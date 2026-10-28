Мениджърът на Флийтууд: Целта ни беше да стигнем до дузпи, а там - каквото стане

Мениджърът на четвъртодивизионния английски Флийтууд Мат Лоулър коментира паметния успех на своя отбор срещу гранда Арсенал в осминафиналите на "Карабао Къп".

„Честно казано, нито веднъж не сме тренирали дузпи. Няма да си измислям, че сме имали някаква специална подготовка – нищо подобно нямаше. Момчетата се справиха напълно сами. Решителния последен удар го изпълни нашият 19-годишен централен защитник“, призна специалистът.

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„Бях леко притеснен, докато той вървеше към бялата точка, но Конър излъчваше увереност. Просто съм невероятно щастлив, че успяхме да докараме мача до дузпи, а след това каквото станало – станало“, добави чистосърдечно Лоулър.

Флийтууд е на 18-о място в Лига 2, а общата стойност на тима е едва 2,8 млн. евро, докато Арсенал е оценяван на 1,4 млрд. евро.

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Снимки: Gettyimages