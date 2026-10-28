Артета след звучния шамар: Тъжни сме, но нямаше подценяване

Мениджърът на Арсенал Микел Артета направи равносметка след неочакваното поражение на своя отбор от четвъртодивизионния Флийтууд в осминафиналите на "Карабао Къп". Двубоят завърши 1:1 в редовното време, а при дузпите домакините триумфираха с 5:3 и елиминираха именития си съперник.

Испанският специалист поздрави противника, но не скри огорчението си от негативния развой на мача.

„Преди всичко искам да поздравя Флийтууд за класирането напред - те постигнаха успеха по своя начин. За нас това е изключително тъжен ден. Нямам никакви забележки към нагласата на моите футболисти и не видях някой, който да не изпълни изискванията за това ниво. Владеехме изцяло топката, създадохме много положения и отправихме куп удари. Ако искаш да избегнеш дузпите, трябва да реализираш открилите се шансове. Ние не го направихме, а футболът се състои точно в това“, заяви Артета.

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Наставникът на "топчиите" отбеляза, че в турнирните надпревари разликите в класите лесно могат да бъдат заличени.

„В подобни турнири шансовете често се изравняват, особено когато съперникът поведе и придобие увереност. През цялата среща почти не им дадохме възможност да създадат нещо опасно, докато ние пропуснахме толкова много. В крайна сметка дребните детайли решиха изхода. Такъв е футболът и именно в това е чарът на тези надпревари, особено в Англия.“

Артета подчерта, че липсата на мотивация не е била сред факторите за провала.

„Ако проблемът беше в отношението към мача, щях да бъда бесен. Просто съм тъжен, всички в съблекалнята сме тъжни. Длъжни сме винаги да защитаваме емблемата на този клуб. Нямаше липса на старание, отдаденост или стремеж към победата - просто не ни достигна нещо малко, за да си осигурим комфортен успех. С оглед на играта ни на терена, крайният резултат трябваше да бъде съвсем различен“, обобщи испанецът.

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Снимки: Gettyimages