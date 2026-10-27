Флийтууд - Арсенал, Артета залага на младоци

Тимът на Арсенал гостува на Фийтууд в мач от четвъртия кръг на Карабао къп. “Артилеристите” достигнаха до тази фаза на турнира, след като надделяха над Ипсуич с 4:2. От своя страна домакините постигнаха победи с 1:0 над Честърфийлд, 4:0 над Шрусбъри и 1:0 над Шефилд Юнайтед, което им осигури достигането до тази фаза за първи път в тяхната история. Лондончани се представят силно от началото на кампанията на всички фронтове и ще искат да продължат тази тенденция. От своя страна “рибарите” вече натрупаха самочувствие и опит в турнира и със сигурност ще искат да продължат тази тенденция. Те се намират едва на 18-ата позиция в Лига 2, най-ниското ниво на професионалния футбол на Острова и натрупаха две поражения в последните си два двубоя.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета очаквано прави цели деветн промени в своя тим и залага на млади играчи от школата. Той дава шанс на 18-годишното крило Сийдак О’Нийл да започне по едното крило. Юношата бе привлечен през 2023 година от 2023 година, само седмици след като дебютира за мъжкия национален отбор на Северна Ирландия едва на 15 години. Испанският наставник има проблем по фланговете, където Букайо Сака и Христос Цолис са контузени. Друг младок - Макс Дауман стартира по другото крило. Друга голяма изненада е на вратата на тима, където Илан Мелие е предпочетен пред Кепа Арисабалага.

🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🟡 Your Carabao Cup Gunners 👊 🤝 @deel — Arsenal (@Arsenal) October 27, 2026

В тима на Флийтууд има две промени в сравнение с тези, които започнаха при поражението от Екзитър през седмицата. Луис Маккан и Ронан Кофлан са заменени от Рийс Бенет и Аарън Лупало-Би, който играе в тима под наем от Фулъм. Тимът е подреден в схема с трима защитници и един дефанзивен полузащитник пред тях в лицето на Харисън Нийл.

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