Мустафа Сангаре се завърна в групата на Левски

Слушай на живо: Арда (Кърджали) - Левски
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата на отбора за гостуването на Арда (Кърджали) от 12-ия кръг на efbet Лига. В списъка се завръща Мустафа Сангаре, а аут поради контузии са Асен Митков и Гашпер Търдин.
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Ето групата на "сините":
Вратари: Вуцов, Владимиров
Защитници: Алдаир, Камдем, Димитров, Макун, Серафимов, Христов, Майкон, Сентейес
Халфове: Мубарик, Груич, Бурас, Сержиньо, Сула
Нападатели: Евертон, Райчев, Око-Флекс, Рейналдо, Переа, Сангаре, Стоянчов