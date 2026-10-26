Спалети: Намерихме стабилност, но през втората част направихме крачка назад

Ювентус постигна важен успех с 2:0 като гост на Лече в двубой от Серия А в неделя вечер. След срещата старши треньорът Лучано Спалети подчерта, че отборът е открил тактическа постройка, която му носи стабилност, но изрази разочарование от спада в темпото след почивката.

„Футболистите направиха много силен мач откъм темпо и открита игра. През втората част обаче нивото ни на контрол спадна, липсваше ни достатъчно смелост и всичко стана по-сложно. Трябваше да продължим да правим същите неща като през първото полувреме“, отбеляза Спалети.

Дъглас Луис върна Ювентус на победния път

Наставникът на Ювентус все пак изрази задоволство от представянето на полузащитника Дъглас Луис.

„Той изигра отличен мач днес — бореше се, тичаше, покриваше всяка зона и помагаше да изчистваме трудните ситуации, когато беше необходимо.“

Спалети бе попитан и за промяната в тактическата постройка след разговорите със състава след тежката загуба с 0:3 от Лацио миналия уикенд. В последните два двубоя „бианконерите“ залагат на нападателна двойка в лицето на Рандал Коло Муани и Ник Волтемаде, подкрепяни от трима полузащитници.

„Говорихме за това от какво се нуждаем най-много. Променихме тактиката, като заложихме на трима халфа, защото в подобни моменти са нужни повече стабилност и яснота. Направихме най-логичното нещо. След това обаче трябва да поставиш играчите на позиции, на които се справят най-добре, а това означава да оставиш извън състава флангови футболисти, които преди се представяха силно. Намерихме система, която ни дава сигурност, и сме доволни от това, защото веднага видяхме по-добра отборна игра. През второто полувреме обаче сякаш направихме крачка назад“, смята Спалети.

Домакините от Лече също смениха системата си в хода на мача, което им донесе повече динамика след почивката, макар и без да стигнат до гол.

„Те започнаха във формация 4-3-3, а през втората част преминаха към трима бранители и персонален натиск. Ние останахме пасивни, не пресирахме с необходимата сила и спряхме да изнасяме топката от дълбочина. Вратарят ни трябваше да прави много повече подавания след паузата. Имахме аванс от два гола, но това не е причина да губим мярката си. Не допуснахме попадение, но не бяхме достатъчно настоятелни, за да затворим срещата по категоричен начин“, обобщи специалистът.

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Снимки: Gettyimages