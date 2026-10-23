Левски обяви програмата си до мача в Кърджали

От Левски обявиха програмата си до вторник, когато отборът гостува на Арда в среща от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Кърджали е от 19:30 часа.

По-късно днес, след прибирането си от Пилзен, "сините" ще тренират на "Герена". Заниманието стартира в 17:45 ч. и ще бъде открито за фенове и медии.

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

23 октомври, петък:

17:45 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и представители на медиите

24 октомври, събота:

ПОЧИВЕН ДЕН

25 октомври, неделя:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

26 октомври, понеделник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

27 октомври, вторник:

19:30 часа – Арда – Левски – Първа лига, 12-ти кръг – стадион „Арена Арда“, Кърджали

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