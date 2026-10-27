Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Семен Новиков най-после прекрати 13-годишното чакане на България за световната титла, след като спечели финала на Световното първенство по борба в Астана в категория до 87 кг класически стил. Семен победи с 4:0 в схватката за златото срещу големия си съперник в дивизията Алиреза Мохмадипиани и стъпи на световния връх.

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България за последно имаше световен шампион в борбата през 2013 година в лицето на Иво Ангелов. Семен победи Алиреза Мохмадипиани и на финала в Париж за олимпийското злато през 2024-та.

Семен триумфира по изключителен начин, особено при положение че буквално в последния момент изобщо получи шанс да участва, тъй като първоначално не беше вписан в състава ни от предишното ръководство на българската федерация.

В първата минута на схватката Семен беше предупреден от съдията за пасивност, но същото беше направено и срещу иранеца. В крайна сметка при 4:19 оставащи минути от двубоя Алиреза беше свален в партер и Новиков поведе с 1:0. Семен опита да вдигне съперника за заден суплес, но не сполучи. Почивката дойде именно с тази крехка преднина за олимпийския шампион.

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След 30-те секунди пауза Семен направи страхотна атака и избута противника си за още една точка и преднина от 2:0. Отличното представяне на Новиков продължи и той се защити от гмуркане, като Алиреза опитваше всячески да съкрати пасива си. Семен демонстрираше великолепна дефанзивна игра и контраатакува по прекрасен начин с взимане на гърба на съперника в последните 10 секунди - 4:0 и световна титла!

Освен олимпийската титла в Париж 2024, Новиков е бронзов медалист от Световното през 2023-та, а от европейски първенства за България има сребро през 2025-а и бронз от 2023-та. За Украйна през 2020-а той стана шампион на Стария континент.

Едмонд Назарян загуби схватката за бронза на Световното

По-рано Едмонд Назарян отстъпи с 3:7 на Озодбек Халимбоев (Узбекистан) в категория до 63 кг класически стил.



В понеделник пък Кирил Милов спечели бронз на 97 кг. Схватките при дамите вече започнаха, а първа и единствена българка при тях е Биляна Дудова. Тя стартира утре на 62 кг.

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Снимки: Startphoto