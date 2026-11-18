Млади надежди на българския кикбокс влизат в битка на Pro Fight 29

Бойната карта на събитието Pro Fight 29 ще предложи оспорвани битки по правилата на кикбокс и муай тай, в които сили ще премерят опитни и рутинирани бойци и млади надежди на бойните спортове в България.

Сред първите обявени имена за галата, която ще се проведе на 19-ти декември в Дупница, са тези на Калоян Георгиев и Алисия Сусанина

17-годишният талант Калоян Георгиев е европейски шампион в стил К-1 за юноши и републикански шампион по май той и кикбокс. Възпитаникът на Марио и Теодора Кирилови има и три победи при професионалистите в муай тай.

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Алисия Сусанина е световна шампионка на WAKO от 2022-а и 2024-а. Състезателката на СК “Патриот” има в актива си и златни отличия от световни купи на WAKO и е двукратна сребърна медалистка от европейско първенство за юноши. Обявената за “Спортист на годината” на община Дупница за 2023-а и 2024-а е многократна републиканска шампионка на България и е печелила отличието “Най-добър боец на Балканите” на WAKO.

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Организаторите на "Pro Fight" скоро ще споделят и останалите български спортисти, които ще се качат на ринга на 29-ти декември. Сред тях ще блести и името на популярен български треньор по кикбокс, който ще се завърне за още една професионална кикбокс битка.

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