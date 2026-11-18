"Sportal Fight Club": Теодор Карастоянов за пристигането на К-1 в България

Организаторът на професионални спортни събития Теодор Карастоянов бе гост в "Sportal Fight Club", за да разкаже за навлизането на популярната кикбокс верига К-1 в България и целите пред него за 2027-а.

Първото събитие на К-1 в България, което ще бъде част от проекта за глобална експанзия на организацията "Fighting Network", ще се проведе на 12-ти декември в зала "Младост" в Бургас. Дебютът на азиатската компания у нас ще бъде оглавен от битка между Мартин Копривленски и италианеца Алесио Ракити.

На ринга в морския град ще се качат още имена със солиден опит в кикбокс и ММА като Атанас Божилов, Драгомир Петров, Петър Стойков, Божидар Иванов и други. Карастоянов допълни още, че се очаква през 2027-а К-1 да проведе у нас и квалификационен кръг на Гран При турнир при 70-килограмовите, в който участие да вземе Стоян Копривленски. Припомняме, че Снайпера вече веднъж е печелил Гран При на К-1 при 70-килограмовите.

Промоутърът сподели в студиото ни и част от преживяванията си в "люлката на шампиони" в бойните спортове, Дагестан, където е имал и среща с бившия претендент за титла в UFC Умар Нурмагомедов. Карастоянов е на мнение, че визитата му в Махачкала е дала начало на сътрудничество между България и Дагестан в направлението ММА, а партньорството ще продължи със семинар на Умар Нурмагомедов в България.

Вижте цялото интервю с Теодор Карастоянов, за да разберете повече за бойната карта на К-1 Fighting Network в Бургас, първите лоу кик двубои в България и тренировките в Дагестан:

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