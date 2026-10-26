Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

Кирил Милов спечели първия медал за България на Световното първенство по борба в Астана, след като надви австриеца Маркус Рагингер в схватка за трето място. Националите имат още едно гарантирано отличие от Семен Новиков и потенциален бронз от Едмонд Назарян.

Милов направи силна схватка срещу 27-годишния Рагингер. Действащият европейски шампион в класическия стил получи първата атака от партер и пренесе два пъти своя съперник, за да завърши първата част с пет точки преднина. След почивката той защити атака на Рагингер и го събори за още четири точки, а отхвърлен протест оформи крайното 10:0 за българина само 24 секунди след началото.

Това е трети медал от световни финали за Милов, който има и две сребърни отличия. Вчера той записа три победи по пътя към полуфиналите, където отстъпи с 5:7 срещу беларусина Кирил Маскевич.

Във вторник са финалите на Новиков и Назарян, а в пресявките няма да има българи, тъй като започва турнирът за жени. Единствената родна представителка в Астана е Биляна Дудова, която започва схватките на 62 кг в сряда.

Семен Новиков е на финал на Световното първенство в Казахстан

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