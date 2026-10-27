Едмонд Назарян загуби схватката за бронза на Световното

Едмонд Назарян загуби схватката с узбекистанеца Озодбек Халимбоев с 3:7 и не можа да спечели бронзов медал на Световното първенство по борба в казахстанската столица Астана в категория до 63 кг класически стил. Еди направи своето завръщане на голям международен турнир след двугодишно отсъствие поради възстановяване от контузия.

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Узбекът направи атака и взе гърба на Назарян още в първите 15 секунди, но след видео разглеждане се видя, че е стъпил с двата крака преди да завърши движението. Въпреки това съдиите решиха да му отсъдят 2 точки, а заради неуспешния "чалъндж" на българския щаб съперникът получи още една - 0:3.

Халимбоев се справи с атаките на Назарян и му хвана гърба, като го пренесе два пъти през мост и поведе с 0:7. Цяла една минута узбекът изглеждаше повече от пасивен, но въпреки това съдията не взимаше решение да го свали в партер. Хубаво гмуркане на Назарян все пак му донесе 1 точка при оставащи 1:30 от схватката. Още една атака на Еди му осигури 2 точки и резултатът стана 3:7. За съжаление, до края не бяха осъществени повече атаки и българинът трябваше да приеме поражението.

При дебюта си на Световно първенство при мъжете през 2022 година Назарян спечели сребърен медал. Той е двукратен европейски шампион от 2020-а и 2023-та, както и сребърен медалист през 2022-ра и бронзов през 2024-та.

Вчера Кирил Милов донесе първия медал на България - бронзов - в категория до 97 кг класически стил.

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