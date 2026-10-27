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Едмонд Назарян загуби схватката за бронза на Световното

  • 27 окт 2026 | 15:16
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Едмонд Назарян загуби схватката за бронза на Световното

Едмонд Назарян загуби схватката с узбекистанеца Озодбек Халимбоев с 3:7 и не можа да спечели бронзов медал на Световното първенство по борба в казахстанската столица Астана в категория до 63 кг класически стил. Еди направи своето завръщане на голям международен турнир след двугодишно отсъствие поради възстановяване от контузия.

Кирил Милов се пребори за бронз на Световното
Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

Узбекът направи атака и взе гърба на Назарян още в първите 15 секунди, но след видео разглеждане се видя, че е стъпил с двата крака преди да завърши движението. Въпреки това съдиите решиха да му отсъдят 2 точки, а заради неуспешния "чалъндж" на българския щаб съперникът получи още една - 0:3.

Халимбоев се справи с атаките на Назарян и му хвана гърба, като го пренесе два пъти през мост и поведе с 0:7. Цяла една минута узбекът изглеждаше повече от пасивен, но въпреки това съдията не взимаше решение да го свали в партер. Хубаво гмуркане на Назарян все пак му донесе 1 точка при оставащи 1:30 от схватката. Още една атака на Еди му осигури 2 точки и резултатът стана 3:7. За съжаление, до края не бяха осъществени повече атаки и българинът трябваше да приеме поражението.

При дебюта си на Световно първенство при мъжете през 2022 година Назарян спечели сребърен медал. Той е двукратен европейски шампион от 2020-а и 2023-та, както и сребърен медалист през 2022-ра и бронзов през 2024-та.

Вчера Кирил Милов донесе първия медал на България - бронзов - в категория до 97 кг класически стил.

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