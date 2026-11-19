Новодошъл в UFC се провали на допинг тест

Игор Кавалканти е дал положителна проба за забранено вещество след победата си над Оскар Равело в "Претендентските серии на Дейна Уайт" на 15 септември. Новината беше официално обявена във вторник от Атлетическата комисия на щата Невада.

Състезателят с прякор „Жакаре“, в чийто организъм е открит 19-норандростерон, в момента е с временно спрени състезателни права до окончателното произнасяне по случая. Засега няма яснота дали комисията ще отмени победата му с нокаут за 89 секунди, както и какви други наказания могат да му бъдат наложени.

Мениджърът на бразилеца Лукас Луткус обяви пред mmafighting.com, че боецът от средна категория предварително е уведомил организацията за употребата на нандролон, като подчерта, че приемът е бил изцяло с медицинска цел.

„Предишната употреба на нандролон от страна на Игор бе част от медицинско лечение след контузия на дясното коляно, включваща разкъсване на медиалния менискус и хрущялно увреждане“, се посочва в изявлението на Луткус. „Според доклада на лекуващия му лекар, между 21 февруари и 7 март 2026 г. са му поставени три мускулни инжекции от по 25 мг с цел мускулно възстановяване и стабилност на ставата. По това време Игор се подготвяше за мач в Европа и нямаше никаква представа, че около шест месеца по-късно ще получи възможност да се бие в UFC.“

„Изключително важно е да се отбележи, че Игор предварително сподели за употребата на нандролон пред UFC и не е правил никакви опити да укрие терапията си. Агенцията „Ол Ин Спортс Мениджмънт“ започна да го представлява през юни 2026 г., след като лечението вече бе приключило. След като бяхме информирани за казуса, работим в пълно сътрудничество с Игор и неговия медицински щаб за събиране на пълната документация и оставаме изцяло открити за диалог по време на цялата процедура.“

След категоричния нокаут Кавалканти си спечели договор с UFC, но бъдещето му в организацията остава несигурно след провалената допинг проба. „Жакаре“ се състезава в "Претендентските серии на Дейна Уайт" и през 2024 г., когато претърпя поражение от Сок Хьон Ко, след което записа четири успеха в пет мача, преди отново да стъпи в октагона през септември.

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