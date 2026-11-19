Хамзат Чимаев се изправя срещу бивш шампион на UFC на RAF 16

Поредицата от срещи на Хамзат Чимаев срещу бивши шампиони на UFC продължава с пълна сила. От организацията „Real American Freestyle“ обявиха официално във вторник, че чеченецът ще защитава своята титла в полутежка категория срещу легендарния бивш първенец на UFC Рашад Евънс. Сблъсъкът ще се проведе на 19 декември в Юниъндейл, щата Ню Йорк.

Чимаев, който е бивш шампион на UFC в средна категория, се превърна в една от основните фигури на RAF през тази година, записвайки впечатляващите пет участия в рамките на последните шест месеца. Той стартира изявите си на тепиха с победи чрез туш над Дилън Данис и бившия носител на пояса в полусредна категория Тайрън Удли, след което надигра с технически туш Гилбърт Бърнс и Роби Уоулър. През изминалия уикенд Чимаев постигна нов успех срещу друг бивш шампион на UFC – Крис Уайдман, по време на събитието в Абу Даби.

Чимаев и Царукян с нови победи на RAF

От своя страна, 47-годишният Евънс, който е член на Залата на славата на UFC, не се е състезавал от 2022 година, когато спечели с единодушно съдийско решение срещу Габриел Чеко. Бившият борец от колежанското първенство с отбора на Мичиган Стейт се е посветил на телевизионна кариера, макар че през изминалата година имаше насрочен боксов мач срещу Куинтън „Рампейдж“ Джаксън, който впоследствие пропадна.

Бойната карта на RAF 16 ще включва и дългоочаквания сблъсък между ветерана Йоел Ромеро и изгряващата звезда Бо Никъл.

Дългоочакваният сблъсък между Йоел Ромеро и Бо Никъл е насрочен за RAF 16

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google