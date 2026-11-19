Конър Макгрегър похвали Джош Хокит

Макар че от шампионските му години измина доста време, никой боец в UFC до днес не е успял да засенчи Конър Макгрегър по отношение на зрителския интерес и продажбите на платени гледания. Ирландецът продължава да държи редица рекорди в организацията, а историческият му боксов сблъсък срещу Флойд Мейуедър-младши през 2017 година генерира близо четири милиона и половина закупени "pay-per-view" излъчвания. Поради тази причина, когато Макгрегър оценява свой колега, мнението му има сериозна тежест.

В момента вниманието на ирландеца е насочено към сензацията в тежка категория Джош Хокит. Американецът не успя да стигне до шампионската титла на UFC 334, отстъпвайки по точки пред Сирил Ган след 25-минутна изтощителна битка в клетката. Въпреки поражението, забележителното му представяне и огромната воля му спечелиха легион от нови почитатели.

След срещата 29-годишният Хокит използва социалните мрежи, за да настоява за незабавен реванш, а Макгрегър се включи с открита и категорична подкрепа към него:

„След представянето този уикенд, като изключим мен самия, Джош Хокит е най-голямата атракция в UFC в момента! Браво, шампионе! Напред към още по-добри и вълнуващи възможности, на правилното място си с "Paradigm Sports“!

Хокит не закъсня с отговора си и бързо изрази своята признателност към бившия шампион в две категории.

🙏🏼❤️❤️ — The Incredible Hok (@Josh_HokitUFC) November 17, 2026

Предстоящата 2027 година се очертава като повратна и за двамата спортисти. Ако не стигне веднага до нов мач с Ган, Хокит най-вероятно ще премери сили с друг от водещите претенденти в дивизията, като още една убедителна поява ще го задържи близо до битката за пояса.

В същото време Макгрегър ще опита да навакса след разочароващото си завръщане на UFC 329, което беше белязано с тежка травма. Ирландската звезда вече открито заяви, че следващото му влизане в октагона ще бъде последното от текущия му договор с UFC, след което ще има пълната свобода да търси нови предизвикателства.

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