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Датчанин сменя Ръсел в Мерцедес в петък

  • 27 окт 2026 | 14:38
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Резервният пилот на Мерцедес Фредерик Вести ще смени Джордж Ръсел за първата свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити в петък, стана ясно днес.

Това ще е първият случай този сезон, в който Ръсел отстъпва колата си на млад пилот, като отборите са задължени в хода на всяка кампания да използват млади пилоти в общо 4 свободни тренировки.

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Вести вече кара в две тренировки в Барселона и в Унгария, но тогава използва болида на Андреа Кими Антонели, който този уикенд в Мексико може да вземе световната титла.

Прашното трасе в Мексико Сити е популярно място сред отборите да използват млад пилот в единия си болид в първата свободна тренировка в петък.

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Още два тима досега са потвърдили, че ще използват млади пилоти в първата тренировка в Мексико Сити: за Астън Мартин ще кара Джак Крауфорд, а за Ауди - Фреди Слейтър.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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