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3-о място в света за Теодор Кабакчиев!

  • 27 окт 2026 | 16:49
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3-о място в света за Теодор Кабакчиев!

Топ ендуро пилотът ни Теодор Кабакчиев постигна исторически успех за България, за българския мотоциклетен спорт и за спорта у нас изобщо. Българският пилот на Шерко завърши на 3-то място в света, съобщи сайтът на БФМ.

В последния кръг на сезона в Световния хард ендуро шампионат, който се проведе в Испания, Кабакчиев се движеше добре и в неделния ден, но малък технически проблем на едно спускане го принуди да спре и да ремонтира мотора си.  В крайна сметка българинът финишира на 7-то място, но точките му стигнаха да завоюва 3-то място в генералното класиране за годината и да завърши на 3 място в света!

Тодор Христов: Теодор Кабакчиев има шанс да стане следващият българин на "Дакар"
Тодор Христов: Теодор Кабакчиев има шанс да стане следващият българин на "Дакар"

В един много интересен сезон, изпълнен с доста обрати и на моменти административни пречки за нашето момче, Тео Кабакчиев постигна нещо историческо за България - завърши в топ 3 на най-добрите ендуро състезатели в света.

„След година, изпълнена с много големи успехи и трудности, постигнахме място на подиума в края на сезона! Благодаря на Бог, че ме запази здрав! Благодаря на Sherco Racing Factory, че създадоха мотоциклет с толкова големи възможности!

Теодор Кабакчиев трети в едно от най-емблематичните хард ендуро състезания
Теодор Кабакчиев трети в едно от най-емблематичните хард ендуро състезания

"Благодаря на хората от отбора: Corentin Pochez, Fabien Planet, Loris Pinaud, Jordan Curvalle, Gandola Lorenzo. На моята годеница Михаела Кирова. И на всички хора, които ме подкрепяха през цялата година — на трасетата и извън тях. И на всички спонсори на отбора!

"Поздравления за Manuel Lettenbichler за спечелването на поредната титла. Шапки долу!“, коментира Кабакчиев в социалните мрежи постижението си

Теодор Кабакчиев с първи подиум в Световния шампионат за 2025
Теодор Кабакчиев с първи подиум в Световния шампионат за 2025
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