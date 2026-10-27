Джордж Ръсел има идея, която ще донесе милиони разходи

Джордж Ръсел предложи трасетата във Формула 1 да бъдат преасфалтирани на всеки няколко години, за да се прекратят постоянните притеснения относно неравностите по настилката.

Асфалтът на „Пистата на Америките“, която приема състезанието за Гран При на САЩ, е известен като един от най-неравните през целия сезон. Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен разкритикува състоянието на трасето преди и по време на състезателния уикенд, като подчерта, че неравностите са довели до увреждане на гръбнака му. Ситуацията дори прерасна в задочен спор между пилота на Ред Бул и председателя на пистата Боби Епстийн. В същото време други състезатели, сред които Люис Хамилтън, омаловажиха проблема и увериха, че не са изпитали оплакванията, за които говори Верстапен.

Yes, Lewis can do it 💪 Lewis Hamilton put in a shift with successive Qualifying pace laps to catch Lando Norris for P4 😮‍💨 #F1 #USGP https://t.co/po1yQGXzWD — Formula 1 (@F1) October 27, 2026

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Този казус е значително по-осезаем на трасето в Остин, отколкото на останалите писти, тъй като съоръжението е изградено върху блатиста местност. Според Ръсел обаче постоянната и качествена грижа за настилката би елиминирала проблема.

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„Да, има неравности, но според мен това е просто част от състезанията - коментира Ръсел пред медиите в Остин. - Генералното ми мнение е, че пистите във Формула 1 вероятно трябва да се преасфалтират на всеки две години, за да има по-голямо постоянство. Сега караме на места, където асфалтът се надига и руши, а това създава само допълнителни проблеми.“

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Болидите във Формула 1 се движат изключително близо до земята в сравнение с автомобилите в други категории, за да генерират необходимата притискаща сила. Поради тази причина Ръсел изтъкна, че те са много по-чувствителни към всяка промяна в профила на настилката.

„Ние не се състезаваме в Индикар или Формула 2, където просветът на колите е сравнително голям. В края на правата разстоянието между нашия болид и асфалта е десет милиметра – само един сантиметър - допълни Ръсел. - Затова усещаш всяка малка неравност, а страничният профил на гумите е значително по-нисък, откакто преминахме към 18-инчовите джанти. Обиколката на самата гума е същата, но размерът на джантата е много по-голям. По този начин се загуби целият онзи полезен ефект от гумата, която действаше като амортисьор, а сега на практика липсва. Положението не е идеално, но няма какво много да направим.“

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Снимки: Gettyimages