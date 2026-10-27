Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Джордж Ръсел има идея, която ще донесе милиони разходи

  • 27 окт 2026 | 17:57
  • 145
  • 0

Джордж Ръсел предложи трасетата във Формула 1 да бъдат преасфалтирани на всеки няколко години, за да се прекратят постоянните притеснения относно неравностите по настилката.

Асфалтът на „Пистата на Америките“, която приема състезанието за Гран При на САЩ, е известен като един от най-неравните през целия сезон. Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен разкритикува състоянието на трасето преди и по време на състезателния уикенд, като подчерта, че неравностите са довели до увреждане на гръбнака му. Ситуацията дори прерасна в задочен спор между пилота на Ред Бул и председателя на пистата Боби Епстийн. В същото време други състезатели, сред които Люис Хамилтън, омаловажиха проблема и увериха, че не са изпитали оплакванията, за които говори Верстапен.

Андреа Кими Антонели ще кара с №12 и догодина
Андреа Кими Антонели ще кара с №12 и догодина

Този казус е значително по-осезаем на трасето в Остин, отколкото на останалите писти, тъй като съоръжението е изградено върху блатиста местност. Според Ръсел обаче постоянната и качествена грижа за настилката би елиминирала проблема.

Грешните настройки, които лишиха Люис Хамилтън от подиум в Гран При на САЩ
Грешните настройки, които лишиха Люис Хамилтън от подиум в Гран При на САЩ

„Да, има неравности, но според мен това е просто част от състезанията - коментира Ръсел пред медиите в Остин. - Генералното ми мнение е, че пистите във Формула 1 вероятно трябва да се преасфалтират на всеки две години, за да има по-голямо постоянство. Сега караме на места, където асфалтът се надига и руши, а това създава само допълнителни проблеми.“

Защо проблемът е по-сериозен във Формула 1

Леклер дели топ постижение със Сена в Мексико
Леклер дели топ постижение със Сена в Мексико

Болидите във Формула 1 се движат изключително близо до земята в сравнение с автомобилите в други категории, за да генерират необходимата притискаща сила. Поради тази причина Ръсел изтъкна, че те са много по-чувствителни към всяка промяна в профила на настилката.

„Ние не се състезаваме в Индикар или Формула 2, където просветът на колите е сравнително голям. В края на правата разстоянието между нашия болид и асфалта е десет милиметра – само един сантиметър - допълни Ръсел. - Затова усещаш всяка малка неравност, а страничният профил на гумите е значително по-нисък, откакто преминахме към 18-инчовите джанти. Обиколката на самата гума е същата, но размерът на джантата е много по-голям. По този начин се загуби целият онзи полезен ефект от гумата, която действаше като амортисьор, а сега на практика липсва. Положението не е идеално, но няма какво много да направим.“

Йос Верстапен опроверга слуховете, че е сериозно болен
Йос Верстапен опроверга слуховете, че е сериозно болен
 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Лиам Лоусън: Целта ми е да спечеля колкото се може повече точки

Лиам Лоусън: Целта ми е да спечеля колкото се може повече точки

  • 27 окт 2026 | 13:58
  • 668
  • 0
Официално: Хорхе Мартин ще направи опит да кара в Гран При на Малайзия

Официално: Хорхе Мартин ще направи опит да кара в Гран При на Малайзия

  • 27 окт 2026 | 13:49
  • 550
  • 0
В Ред Бул ще оправят стартовете си чак догодина?

В Ред Бул ще оправят стартовете си чак догодина?

  • 27 окт 2026 | 13:27
  • 552
  • 0
Хелмут Марко инвестира в AI, който дава възможност на мъртвите да говорят

Хелмут Марко инвестира в AI, който дава възможност на мъртвите да говорят

  • 27 окт 2026 | 12:54
  • 2031
  • 3
Тото Волф обясни защо Мерцедес трябва да помогне на Джордж Ръсел

Тото Волф обясни защо Мерцедес трябва да помогне на Джордж Ръсел

  • 27 окт 2026 | 12:37
  • 868
  • 0
Верстапен се доближи до топ 200 на най-богатите в Нидерландия

Верстапен се доближи до топ 200 на най-богатите в Нидерландия

  • 27 окт 2026 | 12:15
  • 764
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

  • 27 окт 2026 | 16:04
  • 14038
  • 38
Черно море 2:0 Септември, Васил Панайотов удвои

Черно море 2:0 Септември, Васил Панайотов удвои

  • 27 окт 2026 | 17:33
  • 6759
  • 8
На живо от Ботевград: Минчев и Манреса вече са в залата

На живо от Ботевград: Минчев и Манреса вече са в залата

  • 27 окт 2026 | 17:30
  • 893
  • 0
Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 16160
  • 93
Решено е: Карик получава още време

Решено е: Карик получава още време

  • 27 окт 2026 | 14:39
  • 10612
  • 28
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 26738
  • 114