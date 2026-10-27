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Леклер дели топ постижение със Сена в Мексико

  • 27 окт 2026 | 15:36
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Статистиката във Формула 1 сочи, че в рамките на последните 15 състезания от световния шампионат, проведени в Мексико Сити, само двама пилоти са успели да спечелят повече от една квалификация.

В най-новата версия на състезанието при завръщането на Формула 1 в Мексико, от 10 проведени квалификации, две спечелени първи места на старта има Шарл Леклер - през 2019 и 2023.

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А ако се върнем с още 5 състезания назад, ще добавим и легендата Айртон Сена със спечелените от него квалификации през 1988 и 1989. Всъщност, серията първи места на старта на Айртон в Мексико е много по-впечатляваща - между 1986 и 1992 година той печели 4 поредни квалификации - между 1986 и 1989, три пъти с Лотус и веднъж с Макларън.

Другият най-успешен пилот в квалификациите в Мексико е Джим Кларк, който също има 4 първи места, спечелени с Лотус - три поредни между 1963 и 1965 и след това още веднъж през 1967.

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Снимки: Gettyimages

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