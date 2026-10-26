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Беретини чака Григор Димитров във втория кръг във Виена

  • 26 окт 2026 | 18:17
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Беретини чака Григор Димитров във втория кръг във Виена

Матео Беретини се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 500 в австрийската столица Виена с награден фонд 2 797 985 евро. Съперник на италианеца ще бъде победителят от двубоя между първата ракета на България Григор Димитров и четвъртия поставен Флавио Коболи (Италия).

30-годишният италианец победи Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 6:3, 6:4 за час и 24 минути и си осигури място във втория кръг от надпреварата, в която е достигал до полуфиналите през 2019 година. 48-ият в света Беретини реализира по един пробив и в двата сета и нямаше особени затруднения срещу 29-ия в ранглистата на ATP аржентинец.

Мачът на Григор Димитров с Коболи ще се състои утре и ще бъде първият случай, в който двамата играят един срещу друг. Срещу Беретини хасковлията се е изправял три пъти и има преднина от 2:1 победи, а при последния им двубой през юли стигна до успех в пет сета на "Уимбълдън".

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Снимки: Gettyimages

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