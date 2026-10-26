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Григор с леко отстъпление, Кузманов, Донски и Милев прогресират

  • 26 окт 2026 | 09:18
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Григор с леко отстъпление, Кузманов, Донски и Милев прогресират

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отстъпи с една позиция в обновената днес световна ранглиста на ATP. 35-годишният хасковлия вече заема 124-то място в подреждането с актив от 472 точки.

Още тази седмица обаче Димитров ще има шанс за реванш на корта. Григор се завръща в игра в основната схема на силния ATP 500 турнир във Виена, където жребият му отреди изключително тежък съперник в първия кръг – един от основните фаворити за трофея Флавио Коболи.

При останалите родни представители се наблюдава смесена динамика. Втората ни ракета Пьотр Нестеров отбелязва спад от шест места и е под №285, а Иван Иванов губи две позиции и е 459-и.

В същото време Димитър Кузманов и Александър Донски записват лек прогрес, изкачвайки се с по две предни позиции съответно до №358 и №515.

Най-сериозен скок сред българите прави Янаки Милев, който прогресира с девет места и от днес официално е №526 в света.

В челото на ранглистата е Яник Синер с 10 450 точки, а веднага след него се нарежда Александър Зверев с 9750. Съвсем скоро обаче двамата ще разменят позициите си и германецът ще завърши годината като №1 в света. Трети остава Карлос Алкарас, пред Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи и Феликс Оже-Алиасим. Френският талант Артюр Фис продължава възхода си и се изкачи до върховото за него осмо място. Девети е Франсис Тиафо, а Алекс де Минор губи две позиции и вече затваря Топ 10.

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