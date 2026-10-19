Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

Олимпийският ни шампион Карлос Насар ще срещне сериозна конкуренция в категория до 95 кг на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо. Спортист №1 на България е сред водещите фаворити, но резултатите от последните международни състезания очертават няколко опасни съперници. Най-силно предупреждение отправиха иранецът Али Алипур и казахстанецът Нургиса Адилетули, които само преди няколко седмици се бориха за титлата на Азиатските игри.

За състезанието на 4 ноември са включени 11 състезатели в стартовия лист в Група "А". Най-висок заявен двубой има именно Алипур - 400 кг, следван от Адилетули и представителя на домакините Цян Фейсян с по 395 кг. Насар е със заявка от 390 кг, колкото имат венецуелецът Кейдомар Валениля и Ясер Салем от Босна и Херцеговина. Тези цифри обаче рядко дават реална представа за състоянието на щангистите и се използват за разпределение на групите на самото състезание.

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Основният конкурент



Алипур пристига с особено силна визитка от Азиатските игри в Нагоя. На 28 септември той спечели златото в категория до 95 кг с двубой от 398 кг - 180 в изхвърлянето и 218 в изтласкването, поставяйки световен рекорд в двубоя. Победата дойде след напрегнат финал: иранецът пропусна първия си опит на 218 кг, но успя при повторението и принуди Адилетули да търси отговор на 222 кг. Казахстанецът не успя, а титлата остана за Алипур. Това представяне го очертава като един от най-сериозните претенденти срещу Насар. Иранецът заяви амбициите си и в ексклузивно интервю пред Sportal.bg преди около месец.

Малко по-рано през годината Али постигна и по-добри резултати по време на иранския шампионат 187 и 223, но не успя да ги повтори на игрите в Нагоя. В социалните мрежи пък публикува видео на изхвърляне на 190 кг, но при неизяснено лично тегло към онзи момент. Иранецът вече има и опит в пряк сблъсък с българина на световната сцена. На първенството във Фьорде през 2025 година Алипур завърши четвърти с 387 кг - 176 и 211, докато Насар спечели титлата с 395 кг - 173 и 222.

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Заплаха от Казахстан



Адилетули също показа, че може да бъде фактор в борбата за медалите. На Азиатските игри казахстанецът завърши втори с 394 кг — 177 в изхвърлянето и 217 в изтласкването. Именно силното му второ движение постави Алипур под напрежение до последния опит. Разликата между двамата остана само четири килограма, а заявката му от 395 кг за Нинбо е близка до вече доказаните му възможности в новата категория.

Стабилният венецуелец



Сериозно внимание заслужава и Кейдомар Валениля. Венецуелецът винаги е сред стабилните щангисти и е сребърен олимпийски медали и трикратен медалист от световни първенства. Кейдомар спечели Панамериканския шампионат през април в категория до 94 кг с 389 кг - 177 в изхвърлянето и 212 в изтласкването. Той направи пет успешни опита, като пропусна единствено последното си изтласкване на 217 кг. Преднината му пред втория Хуан Гуадамуд Пико беше цели 24 кг. Особено показателни са неговите 177 кг в първото движение - резултат, който го поставя близо до най-силните изхвърлячи сред предстоящите съперници на Насар. По-късно на Южноамериканските игри също грабна златото с двубой от 383 кг.

Заплаха от Група "Б"



Любопитен случай е друг южноамериканец. Джоксер Алборноз изненада всички с бронзовия си медал преди година във Фьорде от Група “Б”, с което накара доста хора да го причислят към бъдещите конкуренти на Насар в идните години. Сега колумбеицът вече се състезава за Бахрейн, след като прие предложението на азиатската страна и участва на игрите в Нагоя. Там обаче се провали в първото движение и записа три неуспешни опита на 172 кг. Сега Алборноз отново е разпределен във втората група, така че хората в основната дивизия ще трябва да хвърлят по едно око какво се случва в Група “Б”.

Изборът на домакините



Интересен е изборът на домакините за представител в категорията. Китайците ще разчитат на Цян Фейсян, въпреки че в първите заявки бе включен Ту И. Китаецът спечели Националните игри на страната си през ноември 2025 година с 385 кг в категория до 96 кг. На Азиатския шампионат през същата година завърши четвърти с 380 кг — 173 и 207, като взе бронзови медали и в двете движения. Ту И пък спечели тазгодишния Азиатски шампионат при 94-килограмовите с 386 кг — 175 и 211, а след това взе бронз на Азиатските игри с 384 кг — 179 и 205. Представянето му обаче явно не е задоволило треньорския щаб на Китай и за Нинбо 26 той бе заменен от Фейсян.

Олимпийският шампион в изгнание



Сред най-интересните имена е Фарес Ел Бакх от Катар. Олимпийският шампион дълго време бе извън щангите и едва сега в Нагоя се завърна в състезанията. Там той завърши седми с 340 кг — 150 и 190, след като направи само по един опит във всяко движение. Това показва, че Фарес, който преди се състезаваше за Египет под името Месо Хасуна, тепърва се завръща в големия спорт и едва ли ще бъде голяма конкуренция за медалите.

Съперници от Европа



От европейските съперници Ромен Имадушен има актуален медал от шампионата в Батуми. Французинът спечели бронза при 94-килограмовите с 370 кг - 163 в изхвърлянето и 207 в изтласкването. Той направи и неуспешен опит на 219 кг във второто движение. В същото състезание Насар стана шампион с 386 кг, което дава конкретен ориентир за разликата между двамата през пролетта. Сребърният медалист от Батуми - Ара Аганян от Армения няма да участва в Нинбо.

Мистерии



Южнокореецът Ли Сон Вон пък идва от по-леката категория до 88 кг. На Азиатския шампионат през май той спечели бронз с 368 кг - 163 и 205, като направи три успешни изтласквания. Преминаването му при 95-килограмовите и заявката от 385 кг добавят още една неизвестна към надпреварата. Други мистерии остават беларусинът Игор Лозко със заявени 387 кг и Ясер Салем с 390 кг, които скоро не са се явявали на сериозни състезания, но заявките им говорят, че имат амбиции за добро представяне.

Новото поколение



Най-пресен състезателен резултат сред участниците пък има грузинецът Гога Джаджвани. Само преди два дни той спечели европейската титла за юноши в Дуръс в категорията с 365 кг - 167 в изхвърлянето и 198 в изтласкването. По-рано през годината стана световен вицешампион за юноши при 94-килограмовите с 367 кг - 167 и 200. В Нинбо 20-годишният грузинец е със значително по-висока заявка от 383 кг.

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