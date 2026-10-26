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Алекс Николов изпревари Цветан Соколов сред реализаторите на Лубе за всички времена

  • 26 окт 2026 | 15:45
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Александър Николов продължава да оставя своята следа в историята на Кучине Лубе (Чивитанова)! Българският национал изпревари именития си сънародник Цветан Соколов и вече заема седмото място във вечната ранглиста на реализаторите на италианския гранд.

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Алекс постигна това при домакинската победа над Падуа с 3:0 (25:21, 25:15, 25:21) във втория кръг на Суперлигата. Николов стана най-резултатен в двубоя с 13 точки, с които увеличи актива си с екипа на Лубе на 2036 точки – с 10 повече от Соколов.

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Преди срещата българският нападател имаше 2023 точки и се нуждаеше от само 4, за да измести сънародника си от седмата позиция. Алекс изпълни задачата още в първия гейм, в който реализира 6 точки. Така още преди края на откриващата част мястото му пред Соколов вече бе сигурно.

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Алекс Николов вече има 2036 точки в 146 мача за Лубе, докато Цветан Соколов е с 2026 точки в 124 срещи

Следващото име пред Николов в престижната класация е Иван Зайцев с 2180 точки.

Българинът вече е само на 144 точки от изравняване на неговото постижение.

Начело остава легендарният Иван Милкович с 4734 точки, следван от Игор Омърчен с 3266 и Османи Хуанторена с 3100.

Вечерта в „Еуросуоле Форум“ бе специална за Алекс още преди първия съдийски сигнал.

Президентът на Лубе Симона Силеони му връчи две отличия от италианската лига – за най-добър реализатор и най-много печеливши атаки през редовния сезон 2025/26.

А след наградите дойдоха победата и новото постижение. С брат му Симеон Николов на разпределителския пост Лубе записа втори пореден чист успех и има пълен актив от 6 точки и геймова разлика 6:0 след първите два кръга.

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