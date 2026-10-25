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Братя Николови поведоха Лубе към втора чиста победа в Италия

  • 25 окт 2026 | 21:08
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Националите Александър и Симеон Николови помогнаха на техният Кучине Лубе (Чивитанова) да запише втора поредна победа в италианската Суперлига. Воденият от Джампаоло Медей се наложи у дома над Палаволо (Падуа) с 3:0 (25:21, 25:15, 25:21) в среща от втория кръг, играна тази вечер в зала "Еуросуоле Форум".

В следващия трети кръг Лубе ще гостува на Кунео. Мачът е в неделя (1 ноември) от 19,00 часа българско време.

Преди началото на мача Алекс Николов получи индивидуалните си награди за топреализатор и най-добър нападател за миналия сезон в Суперлигата.

Алекс Николов стана най-резултатен и в този мач с 13 точки (1 блок, 2 аса и 42% ефективност в атака - +7) за победата.

Симеон Николов организира отлично играта на победителите и добави 7 точки (1 блок, 4 аса - +3) за успеха.

Ерик Льопки и Джовани Гарджуло добавиха по още 10 точки за победителите.

За Падуа Матиа Ориоли бе най-резултатен с 11 точки (1 блок, 1 ас и 60% ефективност в атака - +4). Амир Голзадех и Леонардо Леодолтер завършиха с 8 и 7 точки.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) – ПАДУА 3:0 (25:21, 25:15, 25:21)

ЛУБЕ: СИМЕОН НИКОЛОВ 7, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 13, Матиа Ботоло 7, Ерик Льопки 10, Джовани Гарджуло 10, Антонин Климеш 5 – Фабио Балазо-либеро (Франческо Бизото-либеро, Максим Тонконох)
Старши треньор: ДЖАНПАОЛО МЕДЕЙ

ПАДУА: Аршиа Бехнежад 3, Амир Голзадех 8, Матиа Ориоли 11, Леонардо Леодолтер 7, Йоша Кунстман 4, Марко Пелакани 4 – Франческо Д’Амико-либеро (Алесандро Бристот, Брендън Милс)
Старши треньор: ЯКОПО КУТИНИ.

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