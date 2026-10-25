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Алекс Николов: Изключително щастлив както от моето представяне, така и от убедителната победа

  • 25 окт 2026 | 21:56
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Националът Александър Николов не скри радостта си от категоричната победа над Падуа с 3:0 и индивидуалните награди, които получи преди мача.

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"Първият домакински мач винаги носи специални емоции, затова съм изключително щастлив както от моето представяне, така и от убедителния краен резултат в наша полза. В третия гейм допуснахме лек спад, но съумяхме да намерим точните решения, за да задържим инициативата в свои ръце. Продължаваме напред по същия начин. Много съм горд и с индивидуалните отличия от Лигата, които получих днес, и особено с приза за най-резултатен състезател в редовния сезон. Баща ми също е постигал това постижение и е страхотно усещане семейство Николови да запише такъв дубъл", сподели Алекс Николов след мача.

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