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За първи път от 2020 година Макс Верстапен отпадна от битката за титлата

  • 26 окт 2026 | 13:52
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След като завърши трети в снощната Гран При на САЩ, Макс Верстапен официално загуби шанс да се бори за световната титла във Формула 1 през 2026 година.

Нидерландецът заема четвъртата позиция в генералното класиране с актив от 236 точки и изоставане от 129 спрямо Андреа Кими Антонели при оставащи 125 пункта до края на сезона. Така за първи път от сезон 2020 Верстапен изпадна от борбата за световната титла преди сами край на сезона.

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Верстапен обаче все още има повече от реален шанс да се пребори за второто място в крайното класиране за втора поредна година. В нея участват общо четирима пилоти, които са събрани в само 9 точки пет кръга преди края на сезона.

Лидер на тази група с 242 пункта е Джордж Ръсел, който е следван от Люис Хамилтън с 241, Верстапен с 236 и Шарл Леклер с 233. Този четирибой ще продължи на една от най-успешните писти на Верстапен, а именно „Ерманос Родригес“ в Мексико, където нидерландецът има цели пет победи, като последната от тях датира от 2023 година.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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