Макс Верстапен: Не разполагахме с достатъчно добро темпо

Макс Верстапен не успя да се пребори за третата си поредна победа във Формула 1, след като финишира на третата позиция в надпреварата за Гран При на САЩ.

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След състезанието на „Пистата на Америките“ пилотът на Ред Бул призна, че просто не е разполагал с достатъчно добро темпо, за да се бори за по-предно класиране. Той също така посочи и грешка при избора на гуми за състезанието като друг фактор зад по-слабото му представяне спрямо предходните две надпревари в Малайзия и Сингапур.

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„Мисля, че като цяло нямахме достатъчно добро темпо, а вероятно и гумите, с които разполагахме, не бяха най-подходящите. Това е нещо, което трябва да анализираме, защото в последните няколко състезания всичко работеше много добре за нас.



„По една или друга причина тук нещата не се получиха, но въпреки това успяхме да се качим на подиума. Може би имахме и малко късмет с виртуалната кола на сигурността в края, но приемам този резултат“, обясни Верстапен.



„Нямах друг избор. Или щях да бъда изпреварен, или трябваше аз да предприема атака. Затова направих точно това“, добави той, коментирайки атаката си срещу Ландо Норис в началото на 47-ия тур, когато плътно зад него се движеше Шарл Леклер.

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