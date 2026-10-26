Ангел Стойков: До края на шампионата ще играем на "Лазур"

В средата на август Черноморец Бургас записа две поредни загуби (от Хебър в Пазарджик и ЦСКА II у дома), което доведе до раздялата със старши треньора Иван Колев. Начело застана спортният директор и бивш наставник на акулите преди Колев – Ангел Стойков. От 23 август насам бургазлии не познават вкуса на поражението за първенство, което ги прати в челото на Втора лига, превръщайки тима в един от претендентите за елита. Междувременно бе решен и проблемът със стадиона „Лазур“, като Черноморец се върна на него. За всичко това 49-годишния Стойков говори в интервю за „Тема Спорт“.

Г-н Стойков, защо Черноморец Бургас не успя да победи Спортист Своге у дома?

– Не може във всички мачове да печелим. Съжаляваме, че не взехме трите точки. Защото имахме доста ситуации за това, а и предимството беше на наша страна. Но срещнахме противник, който дойде доста организиран, търсеше да спечели нещо от мача и успя. Но не мога да имам претенции към състезателите си. Да, допуснахме грешка при гола, имаме го този проблем и работим върху него. Но Черноморец играе

добър, динамичен и доминиращ футбол. Първенството е много интересно и непредвидимо. Продължаваме в същата посока.

Отборът още няма загуба в шампионата, откакто вие застанахте начело след Иван Колев – 6 победи и две равенства. Дава ли това допълнително самочувствие на футболистите?

– Разбира се, че носи самочувствие. Надявам се, че този период ще бъде максимално дълъг. Виждате колко са изравнени силите във Втора лига. Всеки може да победи всеки. Фактът, че три отбора на върха сме с по 25 точки (б.р. – ЦСКА II, Черноморец Бс и Вихрен), като Фратрия също може да набере този актив, говори красноречиво.

Това ли ще сте основните претенденти за елита?

– Аз не отписвам нито един отбор. Мисля, че Янтра, Хебър и Берое също имат място в тази битка. Етър започна силно сезона… Всички тези тимове имат потенциал и условия. Вижда се, че с два-три мача можеш да качиш нагоре в класирането или бързо да паднеш. Уважение към всеки съперник. Подхождаме максимално сериозно и отговорно към двубоите.

Като стана въпрос за условия, всичко около ползването на стадион „Лазур“ уточнено ли е и остава ли в миналото този проблем, който имахте със съоръжението?

– Със сигурност до края на първенството ще играем на стадион „Лазур“. Проблемът в момента е тревната настилка. Теренът е доста амортизиран. Полагаме сериозни усилия след всеки мач да го възстановяваме. Но това е реалността и трябва да се съобразяваме с нея. По отношение на лицензирането за елита мисля, че няма да имаме проблеми, но да стигнем дотам. Първа лига е много далеч.

Тя обаче предполагаме стои на картата пред Черноморец?

– Вижда се в далечината, доста мъгливо (смее се). Надяваме се след всеки кръг картинката да се изяснява.

Финансово как стоят нещата в Черноморец?

– В това отношение, както и чисто организационно, може да похвалим ръководството и основния ни спонсор. Там сме перфектни. Нищо не ни липсва. Благодарим им на думи, но трябва да го покажем и с резултати. Както го правим до момента. Бургас заслужава да има елитен футбол. Всичко, каквото трябва, ни е осигурено. Да, не може да се сравняваме с водещите отбори в Първа лига, но имаме всичко необходимо за голям футбол.

Вие как се справяте, съвместявайки двете длъжности – старши треньор и спортен директор?

– Нещата вървят. Имаме силен и работещ екип, с който постоянно си помагаме.

Окомплектован ли е отборът изцяло по вашите виждания и вкус, или през зимата ще се наложи подсилване?

– Ще изчакаме да минат мачовете до пети-шести декември и след това ще мислим по този въпрос. Има време, а и основата е налице. Колективът ни е също е на високо ниво. Селекцията ще бъде козметична. По-важното е да е правилната и точната.

Мачът за купата с Ботев Пд свери ли ви часовника, минахте ли към зимното време, образно казано?

– Истината е, че срещнахме един много добър отбор, който беше във форма. Постарахме се да играем футбол срещу Ботев Пловдив, да се надиграваме, защото най-сигурното бе, че няма как да спечелим купата. Нямаше какво да губим. Предпочетохме друг подход, а не да търсим минимална загуба, да се затваряме, да рушим. Затова и накрая цифровото изражение бе такова (0:4). Ботев си реализираха ситуациите, ние също имахме. Така че няма никаква горчивина у нас от това, че сме отпаднали. Само опит, уроци. Момчетата оставиха добри впечатления.

Този сезон предстои сериозно редуциране на Втора лига – директно изпадат пет отбора. Какво е вашето мнение за броя на тимовете в Б група?

– За мен ролята на Втора лига е да обхване географията на България. Да може всеки край да има професионален футбол, разбира се, ако може да си го позволи най-вече финансово. Аз мисля, че групата трябва да е с 18 или 20 отбора. Вече дали ще е на две дивизии по 10 тима, въпрос на трактовка и обсъждане. Но решението е да е с 16 от следващия сезон и трябва да се съобразим. Виждаме, че нивото на Първа лига, особено на водещите отбори, е доста високо. Там се взимат много качествени състезатели и 90 процента от тях са чужденци. Така че мястото за изява и развитие на българските състезатели остава много малко в елита. Тяхното поле все повече ще бъде втора лига. Същото важи и за треньорите и това е реалността.

Имат ли място дублиращите състави в Б група, след като в момента ЦСКА II е в челото?

– Аз харесвам идеята за дублиращите отбори, тъй като точно в тези клубове в случая, ЦСКА и Лудогорец, младите състезатели трудно могат да получат толкова игрови шансове в първите тимове. Това е идеален вариант за тези момчета и конкретно червените се възползват добре. Идеална опция е за хората, които не са във форма, да влязат в такава, които се връщат след контузии. Така че аз съм „за“, в тези отбори се работи професионално и много близо до това, което се прави в първия тим.

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