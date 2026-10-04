"Акулите" минаха през Шумен и чакат Ботев (Пд)

Черноморец (Бургас) победи Волов (Шумен) с 2:0 като гост и се класира за 1/16-финалите на Sesame Купа на България. В герой за "акулите" се превърна опитният нападател Живко Петков, който реализира и двете попадения, съответно в 55-ата и 67-ата минута.
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Бургазлии записаха четвърти пореден успех и затвърдиха доброто впечатление, което оставиха в последните си мачове във Втора лига. В следващия кръг, който ще се проведе след две седмици, съперник на Черноморец ще бъде Ботев (Пловдив).