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"Акулите" минаха през Шумен и чакат Ботев (Пд)

  • 4 окт 2026 | 16:58
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"Акулите" минаха през Шумен и чакат Ботев (Пд)

Черноморец (Бургас) победи Волов (Шумен) с 2:0 като гост и се класира за 1/16-финалите на Sesame Купа на България. В герой за "акулите" се превърна опитният нападател Живко Петков, който реализира и двете попадения, съответно в 55-ата и 67-ата минута.

Всички резултати за Купата на България
Всички резултати за Купата на България

Бургазлии записаха четвърти пореден успех и затвърдиха доброто впечатление, което оставиха в последните си мачове във Втора лига. В следващия кръг, който ще се проведе след две седмици, съперник на Черноморец ще бъде Ботев (Пловдив).

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