Черноморец отряза Нефтохимик за "Лазур"

Ръководството на ФК Черноморец 1919 (Бургас) излезе с официална позиция по казуса с използването на стадион „Лазур“ в морския град от двата клуба, които участват в турнира за Купата на България. Спорът се появи след желанието на третодивизионния Нефтохимик 1962 (Бургас) да премести мача си с елитния ЦСКА 1948 (Сф) от петък за събота.

От Черноморец, състезаващ се във Втора лига, обаче не са съгласни, тъй като смятат, че теренът няма да бъде готов на добро ниво до неделя по обяд, когато те приемат Ботев (Пловдив) – също от efbet Лига.

БФС трябваше да вземе страна по случая, но преди да го направи, трябваше да вземе предвид мненията на заинтересованите страни, както и евентуалните възможни варианти, а също така и да предотврати усложнения по организацията. От Черноморец излязоха с позиция, в която обясняват хронологията, а също така и прилагат кореспонденцията си с БФС като доказателство.

„Във връзка с изкуствено създаденото напрежение около провеждането на футболните мачове от турнира Sesame Купа на България по футбол заявяваме следното: БФС е определил по програма мачът Нефтохимик – ЦСКА 1948 да се изиграе на 16.10., петък от 15.00 часа на стадион Лазур, а мачът ФК Черноморец 1919 Бургас - Ботев Пловдив от същия турнир , да се изиграе на 18.10./неделя/ от 12.00 часа. Същият ще се излъчва директно по телевизия „Диема спорт“. На 06.10. до ФК Черноморец 1919 пристигна писмо от БФС, от което разбрахме, че ФК Нефтохимик желае да бъде преместена срещата между Нефтохимик – ЦСКА 1948 от 16.10., петък, на 17.10./събота/. В същото писмо ръководството на БФС иска становището на нашия клуб относно преместване на срещата. Цитираме дословно: „Моля да потвърдите дали ще имате възможност да подготвите по най-добрия начин терена за срещата Черноморец 1919 Бургас – Ботев Пловдив в неделя. Предвид телевизионното излъчване на срещата ви с Ботев Пловдив, моля да имате предвид, че при ваше положително становище ФК Черноморец Бургас ще поеме изцяло отговорността за състоянието и подготовката на терена за провеждане на срещата“.

От писмото става ясно, че ФК Черноморец 1919 носи отговорност и съответно ще си понесе последствията, ако не приведе състоянието на зеления терен в оптимална готовност за провеждане на срещата ФК Черноморец 1919 – Ботев Пловдив.

След консултации с фирмата, поддържаща зеления терен, най-вече относно липсата на технологично време за подготовка и привеждане на зелената площ в оптимално състояние - първата среща приключва най-рано към 17.00 часа в събота, втората започва в 12.00 в неделя, ръководството на ФК Черноморец 1919 отговори, че няма да има възможност да подготви терена за предстоящата среща: ФК Черноморец 1919 Бургас – Ботев Пловдив на 18.10. от 12.00 часа с телевизионно излъчване. С това изявление считаме, че от наша страна казусът е приключен“, се казва в позицията на ФК Черноморец 1919 Бургас.

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