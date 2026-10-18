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Стойков: Опитахме, но разликата в класата си пролича

  • 18 окт 2026 | 14:32
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Наставникът на Черноморец (Бургас) Ангел Стойков говори след поражението с 0:4 срещу Ботев (Пловдив) в турнира Sesame Купа на България.

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"Срещнахме един много добър отбор, поздравления за тях. Напълно заслужено победиха, опитахме да бъдем равностойни, в голяма част от мача успявахме, но разликата в класата си пролича, особено в атакуващата фаза. Те имат динамични, добри футболисти.

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Виждат се грешките ни, наказват те на това ниво отборите, вадим си поуките и продължаваме напред. Двубоят беше напълно равностоен преди почивката, дори в началото на второто полувреме имахме ситуация. Опитахме се да играем футбол, въпреки тежкия терен. Вече мислим за мача със Своге, важен мач, в който търсим победата", заяви бургазлията.

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