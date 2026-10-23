Две трети от пилотите в MotoGP са против да карат в Катар

Напрежението около провеждането на състезания в Близкия изток продължава да расте. Пилотите от MotoGP са подновили разговорите за създаване на свой синдикат и дори обсъждат възможности за съдебни мерки заради несигурността около предстоящата Гран При на Катар.

Според информация на изданието The Race, по време на уикенда за Гран При на Австралия се е състояла тайна среща на пилотите. На нея е била обсъдена безопасността на пътуването и провеждането на старта на пистата „Лусаил“ след едва две седмици на фона на ескалиращия конфликт в региона. Твърди се, че две трети от състезателите на решетката са гласували против участието си в надпреварата.

Карлос Еспелета, който е заместник-шеф на Дорна, обяви, че провеждането на състезателния уикенд в Катар остава в плановете на MotoGP, но в същото време безопасността на пилотите и екипите също е приоритет за световния шампионат. С други думи, няма промяна в позицията на притежателя на търговските права на MotoGP.

В случая мнението на MotoGP и Формула 1 относно стартовете в Близкия изток съвпада, тъй като притежател на търговските права на двата световни шампионата е една и съща компания - Либърти Медия.

Междувременно вестник The New York Times съобщи, че се подготвят нови удари от страна на САЩ и Израел срещу Иран след междинните избори в Америка на 3 ноември, като конфликтът продължава още от февруари. Отделно от това, Държавният департамент на САЩ разпореди евакуация на служители от дипломатическите мисии и техните семейства от Саудитска Арабия вследствие на смъртоносни атаки от страна на бунтовниците хути.

Гласуването сред пилотите може да доведе до сформирането на орган, който да ги представлява и който да оспори евентуални опити на отборите или ръководството на шампионата да ги принудят да стартират в Катар. Ситуацията за пореден път подчертава ограниченото влияние, с което състезателите разполагат при вземането на ключови решения.

"Ситуацията в Близкия изток се променя всеки ден и всеки ден изглежда все по-зле - коментира пилотът на Грезини Дукати Алекс Маркес. - От MotoGP ни казват, че всичко е под контрол, но не мисля, че някой може да твърди, че нещо е под контрол при тези условия. Знам, че това не е решение, което трябва да се вземе днес, но шефовете на шампионата трябва да постъпят реалистично в следващите няколко дни."

По повод идеята за асоциация на пилотите в MotoGP, състезателят на Tech3 КТМ Енеа Бастианини сподели:

„Обсъдихме темата и е изключително важно всички да разговаряме заедно. Това е важно за нашето бъдеще. Започнахме проекта за синдикат преди две години, но не успяхме да го завършим, а според мен е необходимо да имаме някаква власт. Отборите имат влияние, Дорна има влияние, а ние нямаме нищо. Това не е нормално, защото този свят не съществува без нас, въпреки че и ние не съществуваме без него, така че трябва да бъде намерен компромис.“

Във Формула 1 президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем заяви категорично, че финалните два кръга за сезона в Катар и Абу Даби ще се проведат по график. От своя страна пилотът на Уилямс и директор в Асоциацията на пилотите от Формула 1 (GPDA) Карлос Сайнц изрази мнение, че подобен оптимизъм може да е преждевременен.

„Изглеждат напълно убедени, че всичко ще се състои. Говорейки от свое име, а не като представител на ГПДА, смятам, че е много трудно да си сигурен в момента, тъй като в Близкия изток продължават да се случват твърде много неща. Предстоят и избори в САЩ, както и политически събития, които могат внезапно да променят ситуацията през следващия месец и половина. Затова намирам за прибързано да бъдем толкова уверени“, коментира испанецът.

Сайнц все пак уточни, че пилотите ще се съобразят с решенията на управляващите органи, тъй като състезателите не разполагат с пълната политическа информация, налична за ръководството на спорта. По-късно от Уилямс разпространиха и официално уточнение от негово име:

„След медийното отразяване на думите ми от пресконференцията относно финала на сезона в Близкия изток, искам да подчертая, че съм уверен, че ФИА и Формула 1 поставят безопасността на първо място, и им се доверявам напълно за правилното решение. Очакваме с нетърпение стартовете в Катар и Абу Даби.“

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Снимки: Gettyimages