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Силната игра на Мони Николов не остана незабелязана от Volleyball World

  • 26 окт 2026 | 12:44
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Мони Николов привлече вниманието на Volleyball World с представянето си при победата на Кучине Лубе (Чивитанова) над Падуа с 3:0 в италианската Суперлига. Популярната волейболна платформа отличи българския разпределител с публикация в социалните мрежи и видео с негови изяви от двубоя.

„Мони Николов дърпа конците, а Чивитанова постигна втора поредна победа с 3:0, този път срещу Падуа“, написаха от Volleyball World.

Николов получи признание за организацията на играта на Лубе, а тимът от Чивитанова затвърди успешното си начало с втори последователен чист успех в първенството.

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