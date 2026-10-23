Силна вечер за Алекс Николов в Чивитанова: Две индивидуални отличия и възможност да задмине Цветан Соколов

Българският национал Алекс Николов ще бъде в центъра на вниманието преди първия домакински мач на Кучине Лубе Чивитанова за сезон 2026/27. В неделя, 25 октомври, от 18:00 часа тимът посреща Палаволо Падова в зала „Евросуоле Форум“ във втория кръг от редовния сезон на италианската Суперлига. Двубоят ще бъде съпътстван от специална церемония и шанс за историческо постижение на посрещача.

Президентът на клуба Симона Силеони ще връчи на Николов две престижни индивидуални награди от Лега Палаволо Серия А за изминалата кампания 2025/26. Носещият фланелката с №11 състезател завърши предходния редовен сезон като най-добър реализатор в шампионата и като играча с най-много успешни точки в атака.

Братя Николови и Лубе срещу Верона за Суперкупата на Италия

Предстоящата среща дава възможност на българина да се изкачи и във вечната ранглиста на реализаторите на клуба. До момента Николов е отбелязал 2023 точки с екипа на Лубе, изоставайки само с 3 от сънародника си Цветан Соколов, който заема 7-ата позиция във вечната класация с 2026 точки. Спечелването на четири точки срещу тима от Падуа ще позволи на Николов да излезе еднолично пред Соколов.

„Изключително съм развълнуван от възможността да се завърнем в зала „Евросуоле Форум“ срещу Падова и да отпразнуваме тези отличия заедно с нашите фенове. Надявам се през настоящия сезон да имаме още много поводи за радост с екипа на Лубе“, сподели Николов преди срещата.

След успешния старт и победата над Верона като гост, посрещачът остава фокусиран върху целите на колектива: „В Суперлигата нито един съперник не бива да бъде подценяван. Ние сме Лубе и нашата цел винаги е да поддържаме висока интензивност в преследване на победата и пълния комплект от три точки.“

Николов, който беше избран за най-полезен играч в зала „ПалаМаджис“, коментира и водещата си позиция в нападението на отбора: „Вече свиквам с ролята на основно острие в атака и, честно казано, изключително много се забавлявам на терена.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google