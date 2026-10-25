Икер Лекуона ще кара вместо Фермин Алдегер и в Гран При на Малайзия

Отборът на Грезини Дукати съобщи, че Фермин Алдегер ще пропусне и предстоящата следващата седмица Гран При на Малайзия в MotoGP заради контузията, която получи в Индонезия.
Испанецът е с фрактура на фалангата на палеца на дясната си ръка, която беше оперирана в Барселона на 13 октомври, но той не можа да се възстанови навреме, за да участва в Гран При на Австралия. От Грезини Дукати повикаха титулярния пилот на Дукати в Световния супербайк шампионат (WSBK) Икер Лекуона за уикенда на „Филип Айлънд“, като испанецът ще продължи да кара на мястото на Алдегер и на „Сепанг“ следващата седмица.
Надеждата на Алдегер ще бъде той да се възстанови достатъчно, за да участва в Гран При на Катар, която е предвидена за периода 6-8 ноември. Провеждането на уикенда на „Лусайл“ обаче все още не е сигурно, въпреки че до неговото начало остават по-малко от две седмици.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages