Икер Лекуона ще кара вместо Фермин Алдегер и в Гран При на Малайзия

Отборът на Грезини Дукати съобщи, че Фермин Алдегер ще пропусне и предстоящата следващата седмица Гран При на Малайзия в MotoGP заради контузията, която получи в Индонезия.

Испанецът е с фрактура на фалангата на палеца на дясната си ръка, която беше оперирана в Барселона на 13 октомври, но той не можа да се възстанови навреме, за да участва в Гран При на Австралия. От Грезини Дукати повикаха титулярния пилот на Дукати в Световния супербайк шампионат (WSBK) Икер Лекуона за уикенда на „Филип Айлънд“, като испанецът ще продължи да кара на мястото на Алдегер и на „Сепанг“ следващата седмица.

.#BreakingNews: Fermin Aldeguer’s recovery from the injury sustained at Mandalika is continuing, but the #54 rider will not be fit to return for next week’s Malaysian Grand Prix. Iker Lecuona will once again step in as his replacement. https://t.co/exZh0XbcWr — Gresini Racing (@GresiniRacing) October 24, 2026

Надеждата на Алдегер ще бъде той да се възстанови достатъчно, за да участва в Гран При на Катар, която е предвидена за периода 6-8 ноември. Провеждането на уикенда на „Лусайл“ обаче все още не е сигурно, въпреки че до неговото начало остават по-малко от две седмици.

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Снимки: Gettyimages